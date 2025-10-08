La Universidad de Comodoro suspendió las clases presenciales tras la alerta naranja por fuertes vientos
Las autoridades de la alta casa de estudios decidieron tomar medidas preventivas para proteger a la comunidad educativa ante las condiciones climáticas adversas previstas para este miércoles 8 de octubre.
Este miércoles 8 de octubre, la ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentra bajo una alerta naranja por fuertes ráfagas de viento que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica podrían llegar a 120 kilómetros por hora.
En respuesta a esta situación, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) informó la suspensión de sus actividades académicas presenciales y solicitó a los docentes que trasladen las clases a la modalidad virtual para evitar riesgos, entendiendo la gravedad del fenómeno climático.
Asimismo, las actividades administrativas en las Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas, Ciencias Económicas (Delegación Académica Comodoro Rivadavia) y la Facultad de Ingeniería culminarán a las 11:00 horas. Cabe aclarar que, por precaución, se apagarán los sistemas informáticos universitarios, lo que dejará sin acceso a las plataformas digitales a todas las sedes, incluyendo Trelew, Esquel y Puerto Madryn.
EL ALERTA NARANJA EN COMODORO
El alerta naranja fue comunicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y confirmado por Sebastián Barrionuevo, director general de Defensa Civil de Comodoro Rivadavia, quien explicó que el período de mayor intensidad del viento se espera entre las 12 y las 18 horas, con ráfagas que podrían alcanzar los 120 km/h. El resto del día continuará vigente un alerta amarilla con vientos de hasta 90 km/h.
Si bien hasta el momento no se reportaron incidentes graves, las autoridades mantienen guardias reforzadas para actuar ante cualquier emergencia. Se recomienda a la población asegurar objetos que puedan desprenderse, evitar circular sin necesidad, conducir con precaución y alejarse de árboles o estructuras inestables.
Estas medidas buscan proteger la integridad física de toda la comunidad universitaria y asegurar la continuidad educativa a través de las herramientas digitales mientras se atraviesa esta situación climática adversa.
RECOMENDACIONES ANTE VIENTOS FUERTES
Las autoridades recuerdan algunas medidas básicas para minimizar riesgos durante este tipo de fenómenos:
- Asegurá objetos sueltos en patios, balcones y terrazas (chapas, macetas, carteles, toldos, etc.) para evitar que se conviertan en proyectiles.
- Evitá circular innecesariamente, especialmente en zonas abiertas o rutas, donde las ráfagas pueden desestabilizar vehículos.
- Si tenés que manejar, reducí la velocidad y mantené firme el volante. Las ráfagas laterales pueden generar pérdida de control.
- No te refugies cerca de árboles, postes o estructuras inestables, ya que podrían caer o colapsar.
- Prestá atención a comunicados oficiales de Defensa Civil, municipios y el SMN, que actualizan el estado de las alertas en tiempo real.
Se recomienda a la población mantenerse informada y adoptar una actitud preventiva. Los vientos intensos son habituales en la región, pero con precaución se pueden evitar accidentes y complicaciones.
