La única evacuada en el último temporal de lluvia en Comodoro solicita colaboración para su familia

La única evacuada en el último temporal de lluvia ocurrido el fin de semana pasado en Comodoro solicita la colaboración de todos para poder salir adelante junto a sus cuatro hijos y su marido.

Dalina dialogó este viernes con ADNSUR y se refirió a la terrible situación que atraviesan actualmente considerando que les entró barro y agua a la casa, y que no disponen del dinero suficiente para pagar un alquiler. “Nos agarró la lluvia temprano y tuvimos que ser evacuados”, relató.

Ante las complicaciones en su vivienda, la mujer manifestó: “nos fuimos a la casa de mi cuñada, a mí me evacuaron desde Desarrollo Social con mis nenes. Me entró agua del pozo del baño directo a la casa, se me vino parte del cerro a la zona de atrás (de la vivienda) y el barro impactó contra la pared. Era imposible estar ahí con los nenes, además por el olor del pozo”.

La afectada vive en la calle Misiones a la altura de Islas Malvinas, en cercanías del pasaje Santa María.

“Es la cuarta vez que me entra barro desde el cerro, pero lo del pozo es la primera. Me cansé de ir a la Municipalidad por un terreno. Las veces que pasó esto acá les mandé fotos y cartas, pero no me respondieron. Vino gente del municipio y nunca más aparecieron”, agregó indignada.

Refiriéndose a su situación personal, Dalina dijo ser madre de cuatro chicos y que a raíz de ello, “las chicas de Desarrollo Social me hicieron un escrito para solicitar un subsidio para poder pagar un alquiler. Es un subsidio de 20 mil o 30 mil como mucho, pero los alquileres son de 450 mil. Vivo con mi pareja que hace changas, vivimos con lo fijo”, planteó.

Respecto de lo que solicitan como colaboración, la mujer detalló: “necesito frazadas y algún calefactor eléctrico, lo que son tapas y clavos también para poder cerrar la casa y que no vuelva a pasar lo mismo. Vamos a tener que colocar algunas chapas y tratar de hacer una zanja para que el agua vaya para el otro lado hasta tener alguna respuesta de algún lado. No sabemos si vamos a pasar el invierno acá”, lamentó.

Por último, resaltó que este inconveniente ante el mal tiempo originó daños graves: “ya nos pasó varias veces de comprar ropa y placares porque por las lluvias se pudrían los guardarropas de madera”.