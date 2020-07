BUENOS AIRES (ADNSUR) - Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido de 22 años, fue visto por última vez el pasado 30 de abril en un retén policial. En las últimas horas apareció la imagen que precisamente lo muestra siendo aprehendido por un agente por violar la cuarentena en el trayecto de Pedro Luro a Bahía Blanca.

La imagen fue publicada por el sitio La Brújula 24 y se trataría del control en el que Astudillo fue visto por última vez antes de su desaparición. Por este caso, hay cuatro policías sospechados.

Allí también se encuentra la camioneta Toyota Hilux de la fuerza, móvil número 23360, que fue secuestrada esta semana en un allanamiento al destacamento de Mayor Buratovich hecho por la PFA, fuerza que se encargará de peritar el vehículo en busca de rastros de Facundo. Así lo informó Infobae.

En la actualidad, la causa está en manos de la Justicia federal de Bahía Blanca, con la jueza María Florencia Marrón y el fiscal Santiago Martínez. Para la querella, la foto es una sorpresa.

El pasado 27 de junio, tres vecinos de Pedro Luro se comunicaron con la familia de Facundo y le contaron que el día de la desaparición, alrededor de las 15, después de pasar el ingreso de la localidad de Mayor Buratovich, vieron a Facundo cuando era detenido por dos policías e ingresado a la cabina trasera de un patrullero, que sería la camioneta Hilux.

Según la querella, en sus declaraciones, los policías aseguraron haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich y después en Teniente Origone. Incluso uno de los policías afirmó que una camioneta lo levantó y salió en dirección a Bahía Blanca; pero cuatro días después, cambió su testimonio y dijo que, en realidad, se fue a pie.

El abogado Leandro Aparicio, uno de dos que intervienen en la causa en nombre de los Astudillo Castro, le generan dudas los operativos de búsqueda. “Cuando hicieron el rastrillaje, el 19 de junio, no dejaron que los perros entren en Buratovich. Los perros podrían haber determinado si Facundo estuvo en la comisaría”, señaló.

Cristina, la madre de Facundo, aseguró otras coincidencias que llegaron a su conocimiento. El 15 de junio se suspendió la primera fecha destinada a la realización de un rastrillaje en Mayor Buratovich. “Ese mismo día, una oficial de apellido Flores, declaró ante la comisaría de Villa Luro que, después de labrarse el acta, ella lo llevó a Facundo en su auto particular hasta Teniente Origone“.

“Ese día, otro oficial de Origone, de apellido González, me dijo que le había hecho una nueva multa en esa ciudad a Facundo. Que mi hijo no llevaba el DNI y hasta me mostró con su celular una foto de la licencia de conducir de Facundo. Después dijo que vio a Facundo subiéndose a una camineta Renault Oroch gris y que el vehículo se esfumó en dirección a Bahía Blanca”, continuó:

“Pero lo peor es que cuatro días después, cuando ese mismo oficial tuvo que declarar en la comisaría, cambió su versión y dijo ahora que mi hijo se había marchado del lugar a pie”, sentenció.

Por lo pronto, el material secuestrado en la seccional allanada por la Federal y la PSA incluye registros internos y libros de anotaciones, los celulares de los efectivos sospechados y sus equipos de trunking para comunicaciones de radio. Todo podrá ser peritado.