La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a destacarse como la mejor universidad de la Argentina y quedó en el puesto 10 del ranking QS 2025 para América Latina y el Caribe. Según el listado elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds, un total de 491 instituciones de 26 países de la región fueron evaluadas.

Si bien la UBA se mantuvo en el podio regional, el informe encendió una alarma preocupante: casi la mitad de las universidades argentinas bajaron su posición, principalmente por la baja producción científica y la precarización laboral de docentes e investigadores a causa de los recortes presupuestarios.

En total, 12 universidades argentinas están entre las 100 mejores de América Latina, divididas en partes iguales entre públicas y privadas. Entre ellas figuran la UTDT (48), San Andrés (51), UNR (62), UNL (87), UP (95), UNCuyo (97) e ITBA (97). De las 45 instituciones evaluadas, 20 empeoraron su posición, 12 mejoraron y 13 se mantuvieron igual.

LOS NÚMEROS

🥇 UBA: puesto 10 en la región. Se destaca por su prestigio internacional y ocupa el 2.º lugar en reputación académica y entre empleadores.

🥈 Universidad Nacional de La Plata (UNLP): puesto 21; sobresale por su reputación académica.

🥉 Universidad Austral: puesto 25; mejor posicionada entre las privadas.

Completan el top nacional:

Universidad Nacional de Córdoba (33)

Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) (40)

Sobre el ranking

El ranking QS regional considera ocho indicadores:

Reputación académica (30%)

Reputación entre empleadores (20%)

Ratio profesor-alumno (10%)

Citas por artículo (10%)

Personal con doctorado (10%)

Redes internacionales de investigación (10%)

Publicaciones por facultad (5%)

Impacto web (5%)

Argentina es el cuarto país más representado, con 45 instituciones, detrás de Brasil (130), México (67) y Colombia (67), según publica Infobae.

El ranking 2025 ubica en el primer lugar a la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida por la Universidade de São Paulo (Brasil), la Universidade Estadual de Campinas y el Tecnológico de Monterrey (México). Brasil coloca tres universidades en el top 5, mientras que Chile y México tienen dos cada uno. Colombia aparece en el puesto 8 con la Universidad de los Andes.

🔬 Investigación en alerta

El principal punto débil del sistema argentino es la investigación científica. Ninguna universidad del país figura entre las 50 primeras en cantidad de publicaciones por profesor. La mejor ubicada es la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el puesto 62 de ese indicador.

La UBA se mantiene fuerte en participación en redes internacionales (puesto 8), pero retrocedió en citas por artículo y en publicaciones por profesor.

“Es un orgullo seguir entre las diez más prestigiosas de la región, pero el desfinanciamiento empieza a verse en los indicadores de investigación”, advirtió Ricardo Gelpi, rector de la UBA. “Si no se revierte esta situación, recuperar el terreno perdido llevará mucho tiempo”, agregó.

Otros indicadores destacados

En el ratio profesor-alumno, Argentina obtiene buenos resultados. La UCA sobresale en este punto y ocupa el 5.º lugar regional, junto con la UADE, la UP, la Austral y la Universidad Nacional de San Luis.

Por su parte, el rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez, celebró que la institución mantenga por sexto año consecutivo su liderazgo entre las privadas argentinas y se ubique 25.º en Latinoamérica.