CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Dos figuras tan distintas como Diego Maradona y Ricardo Fort, aunque mágicamente unidos por el movimiento mediático, salvando las enormes diferencias de trascendencias, tuvieron la trágica coincidencia de una muerte el 25 de noviembre.

El mejor futbolista de todos los tiempos y el empresario artístico y uno de los dueños de un imperio chocolatero, tuvieron sus idas y vueltas en su relación, que pasó de la amistad al odio, o al menos a la pelea pública.

Ricardo Fort vs. Diego Maradona

Así lo reflejó en su momento, el portal Infonews, que destacó que "e mejor jugador de fútbol de la historia y el empresario mediático tuvieron un buen trato en el comienzo y podrían haber sido grandes amigos pero todo terminó mal".

La relación entre Diego y “el chocolatero” empezó en el verano de 2011 cuando Fort lo invitó a una fiesta en su mansión marplatense del barrio Los Troncos. Entre champán y música tecno “el 10” le prometió que asistiría a su obra de teatro “Fortuna 2”.

Días después Maradona cumplió con su palabra y fue al teatro a presenciar el show. Tras la función se dieron un abrazo, se sacaron fotos y Fort le regaló un Rólex. Como el ex futbolista usa dos relojes ese día prometió entregarle a Ricardo uno que haga juego.

Pero eso nunca pasó porque la relación tomó otros rumbos. Ricardo lo quería llevar a su programa “Fort Night Show” y el Diego le dijo que iría pero nunca apareció.

“El chocolatero” no tardó en quejarse del plantón de Diego al verlo en TVR cuando a él lo venía bicicleteando. Ofendido Fort declaró: “Yo me saqué de la mamo mi Rolex de oro y se lo regalé. No tiene códigos, la plata mueve el mundo. Un seguridad de él le dijo a un seguridad mío que si yo le daba un Rolls Royce, Maradona venía por cuatro programas más. Si yo se lo doy, ¡tiene que venir por diez años!”.

Como era de esperar el Diego no se quedó callado y le respondió al millonario: “Yo voy a donde se me canta. El chocolatero dice que me regaló un reloj: es un puto buchón. Me jodió que hablara del reloj, ¡como si fuera el primero que me regalan! Te metiste en la peor, chocolate”, le dijo Maradona mirando a la cámara de TVR.

Fort le respondió a Diego y dijo que “fue muy lamentable toda la conversación, su forma de hablar, escucharlo tartamudear de nuevo y hablar mal. También que no hable lógicamente, fue lamentable hasta para la hija”.

Este año Fort se quejó por Twitter de que Diego “no le sacó los ojos de encima” a Rodrigo, su novio, en un gimnasio. “Lo único que falta es que me quiera quitar al pendejo”, escribió ese día Ricardo.

Fort aprovechó y se metió en el medio de la polémica con Verónica Ojeda y Rocío Oliva, las mujeres de Maradona y lanzó: “Me parece muy mal que excusemos a un hombre que lo único bueno que hizo fue patear una pelota. No tiene que hacerle más caso a su ex”.

En defensa de Maradona salió Lucho Strassera, novia de Giannina, y Fort también le dio de su medicina. La relación entre el mediático y el astro nunca se más volvió a ser la misma.