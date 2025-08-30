La tormenta de Santa Rosa llega a Neuquén: lluvia, viento y frío intenso este fin de semana

Desde la mañana del sábado, Neuquén comenzó a sentir los efectos de la tradicional tormenta de Santa Rosa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a corto plazo desde las 7 de la mañana, vigente por al menos tres horas, debido a lluvias intensas.

El alerta abarca zonas que van desde Plottier hasta Villa Regina y desde Neuquén hasta Aguada San Roque, incluyendo Añelo y San Patricio del Chañar. Aunque el resto de la provincia también registra precipitaciones, los departamentos Confluencia, Añelo y Pehuenches son los más afectados.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en Neuquén capital se esperan 12 °C de máxima y -1 °C de mínima. El cielo permanecerá nublado durante todo el día, con vientos fuertes que podrían alcanzar ráfagas de hasta 70 km/h. Por la noche, con la caída de la temperatura, tanto las lluvias como el viento disminuirán.

Pronóstico semanal en Neuquén

Domingo: Clima más estable, con probabilidad de lloviznas solo por la mañana y cielo cubierto el resto del día. Las temperaturas se mantendrán similares al sábado y el viento será suave, con ráfagas de 20 km/h.

Lunes: Aumento notable de las temperaturas, con máximas de 19 °C y mínimas de 2 °C por la noche. Los vientos soplarán con mayor intensidad, alcanzando 43 km/h y ráfagas de hasta 63 km/h, aunque disminuirán ligeramente durante la noche. El cielo estará mayormente despejado.

Martes: Parcialmente despejado, con temperaturas templadas y vientos de moderados a intensos. Máximas de 16 °C y mínimas de -2 °C.

Miércoles: Cielo mayormente despejado, vientos moderados de hasta 38 km/h. La temperatura máxima alcanzará 12 °C y la mínima descenderá a -3 °C.

Jueves: Condiciones similares al miércoles, con cielo despejado y temperaturas estables. El viento será leve, con ráfagas de hasta 16 km/h.

Viernes: Mayormente despejado, con temperaturas entre 13 °C de máxima y 6 °C de mínima. Viento leve de hasta 22 km/h.

Durante toda la semana, no se esperan precipitaciones ni alertas meteorológicas según el SMN.