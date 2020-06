RT en Español on Twitter

GRAN BRETAÑA - Sky Brown aprendió a andar en skate casi al mismo tiempo que a caminar. Con sólo 11 años, es una promesa olímpica en esa disciplina, que fue inlcuida en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que por la pandemia de coronavirus se postergaron hasta el 2012. Esta semana compartió en las redes sociales imágenes de un terrible accidente que sufrió durante uno de sus entrenamientos. Sky realizaba una maniobra en el aire pero algo salió mal y cayó desde gran altura.

La caída tuvo lugar el pasado 28 de mayo en California (EE.UU.), y sufrió fracturas en el cráneo y en una mano, pero ya ha sido dada de alta del hospital. Sky forma parte del equipo que representará al Reino Unido en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se pospusieron para el 2021 debido a la pandemia del coronavirus, donde el 'skateboarding' hará su debut olímpico.

En declaraciones a la prensa británica, el padre de Sky relató que la niña se estrelló de cabeza en una rampa, y que fue trasladada a un hospital en helicóptero. Esa fue la "caída más terrible que ha sufrido y tiene suerte de estar viva", dijo.

"El casco y mi brazo me salvaron la vida. Esto no me detendrá. Voy por el oro en Tokio 2021", comentó por su parte la menor en la descripción del video publicado en su canal de YouTube.

Fuente: RT Actualidad