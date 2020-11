RAWSON (ADNSUR) - “En total, hay 963 personas contagiadas por coronavirus en la ciudad. Se registraron dos nuevos casos a pesar de no contar con el ‘Plan Detectar’ que –al no estar en funcionamiento- los números que se ven son escasos porque son una especie de ‘subdiagnóstico’ pero no son reales. En realidad, Rawson tiene un promedio de 60 a 70 casos diarios” aseguró.



“En cuanto a la presencia de un grupo de siete enfermeros que llegaron desde la provincia de Buenos Aires, destacó “es importante la incorporación de 7 enfermeros que prestan servicio en los servicios de la Terapia Intensiva y la Clínica Médica”.



“Estamos muy preocupados por la cantidad de gente que se vió en la playa y se observa un aumento sostenido de los casos semana tras semana. Trelew también está colapsada. En las instituciones privadas, también tienen mucho personal en aislamiento y contagiado así que no pueden dar muchas respuestas. Necesitamos al recurso humano preparado para el manejo del respirador. Durante los fines de semana, aumenta –considerablemente- el ingreso de personas a los distintos sectores del hospital por casos de Covid u otras patologías”.

“La libertad de circulación que se vió el fin de semana nos parece una situación compleja desde lo sanitario pero nos excede porque nosotros sólo damos las recomendaciones médicas”, aclaró.



Mañana martes van a realizarse las capacitaciones a los empleados municipales para la temporada de verano para el sistema del distanciamiento de las parcelas que Gabriel García (Secretario de Cultura de la Municipalidad de Rawson) reveló a ADNSUR hace algunas semanas atrás.

En relación con el operativo de división de la costa de Playa Unión en ‘parcelas’, García aclaró “no va a haber ningún costo para el vecino. Todo se hace a modo organizativo y no tiene ningún valor económico. A este sistema, todavía lo tienen que aprobar Provincia y Nación”.

“Nosotros proponemos avisar cuando la playa está saturada. Por ejemplo, si vos salís de tu casa en Rawson, Trelew o el Valle, tenés que ver la situación en la que está la costa. En tal sentido, vamos a presentar una aplicación. Si la aplicación está de color rojo, quiere decir que ya no hay más lugar. Directamente, no vas a poder pasar o no vas a tener donde bajar ni en Playa Unión, Playa Magagna o el río. En total, son 35 parcelas cada 100 mts. a lo largo de los 3 kms y medio de Playa Unión desde el camping S. XXI hasta el ‘Golfito’. Las parcelas miden 100 mts por lo que permita la marea en ese momento” precisó.

“En cada parcela, va a haber un empleado municipal que va a informar al visitante sobre la situación de la cantidad de gente en el lugar. Si está llena, va a haber una bandera naranja que va a querer decir que no se puede admitir más gente, si hay una bandera verde, significa que todavía hay lugar y si hay un color amarillo representa que la parcela está a punto de llenarse. Esta aplicación va a ser actualizada cada 1 hs. Simplemente, vamos a avisar cómo viene Playa Unión para que la gente tenga conocimiento antes de emprender el viaje. Hay 500 mts donde impactó la marejada que va a permanecer cerrado al acceso de los asistentes” detalló.



“La Municipalidad va a contar con su personal en el terreno y se va a utilizar mucho la tecnología. No podemos permitir que la gente se amontone porque si esta pandemia alcanza el pico en enero, puede pasar cualquier cosa. Este formato se aplicó en Europa pero luego lo adaptamos nosotros para poder controlarlo de una mejor manera” completó en cuanto al ordenamiento previsto en el balneario que aún está sujeto a la evaluación de las autoridades sanitarias provinciales y nacionales.