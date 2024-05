Carolina Segovia (37), es martillera y corredora pública y hace un año comenzó a ejercer en forma profesional realizando “todas las escalas que lleva un emprendimiento”, dice con orgullo.

Carolina sabe lo que es emprender y admite que conlleva múltiples desafíos, dependiendo mucho del perfil de cada persona. “En mi caso trabajé siempre en relación de dependencia y los desafíos que tengo que afrontar son otros. Por ejemplo, no tener una estructura atrás que soporte la parte de objetivos, desafíos y todo lo que conlleva estar trabajando en una empresa grande. Todo lo relacionado a esa constancia que mantenés en función de un objetivo a largo plazo, porque uno siendo empleado de una empresa tenés objetivos a corto plazo. Entonces, quizás como emprendedor estos objetivos tienen un control mensual o diario, pero tenés que saber que tus objetivos son diferentes”.

La profesional admite que tiene que ver con las emociones, algo difícil de gestionar para los emprendedores cuando muchas veces todo es incertidumbre. Es que, precisamente, el empleo en relación de dependencia ofrece eso: la certidumbre de saber que cobrás un sueldo fijo a fin de mes, más allá de lo que sucederá; que a veces los objetivos pueden ser flexibles y, sobre todo, que no todo depende de uno.

Lo cierto es que en estos nuevos tiempos laborales, la dinámica cambió. El ser autónomo, que siempre existió, encontró nuevos matices entre el trabajo freelance y las condiciones laborales híbridas, donde existe un compromiso y un vínculo laboral que no está atado a las condiciones de mercado tradicionales.

En este marco, para los emprendedores las emociones son fundamentales, pero también el saber liderar, el uso de las nuevas tecnologías, la oratoria, la forma de saber venderse, la planificación y la procrastinación, un concepto vinculación a estas formas de trabajo que cada vez se escucha más fuerte.

Andrés Augusto Llop sabe de qué se trata. El ingeniero agrónomo se dedica a la consultoría de medio ambiente y al mejoramiento genético de cannabis medicinal, y en su proceso de emprendedor está aprendiendo a superar la procrastinación.

“Ese fue uno de los errores que más me costó. Me llevó a dejar de lado algunas cosas a las que tenía que darle más importancia, porque eran sumamente importantes. También me pasaba que antes había mucho más prejuicio con el tema del cannabis medicinal, hoy por suerte está más liberado y también ayuda a la forma de poder venderse. Pero, por suerte, con varias herramientas he ido aprendiendo y las charlas de las que participé han sido muy útiles para mejorar el ordenamiento”, dice Andrés.

Las charlas de las que habla el emprendedor son el ciclo de capacitaciones gratuitas que en noviembre del año pasado lanzó Siwork, un espacio de coworking que hace cinco años lanzó Susana Loruzzo pensado en aquellas personas que trabajan en forma freelance.

“Proyecta tu futuro” va por su quinto encuentro y ya planifica el calendario del año. “Lo que buscamos es que los emprendedores conozcan hoy diferentes herramientas, que en algunos casos no son nuevas, pero que con el avance de la tecnología han tenido una vuelta de tuerca”, dice a ADNSUR. “Antes se pensaba que el futuro era algo que pasaría dentro de 20 años, pero hoy el futuro es mañana por la dinámica y la velocidad de cambio. El minuto a minuto es una manera de graficar y te tenés que ir adaptando. Entonces pensamos en plantear determinadas temáticas que son transversales, porque el emprendedor hoy necesita más herramientas".

"De repente es una persona autónoma que tiene que tomar decisiones de cómo negociar su salario, tipo de monedas, cómo negociar, cómo gestionar sus emociones al momento de resolver sus cosas, pero también gestionar su soledad porque se trabaja en forma solitario. Entonces, pensamos en estos espacios donde se genera la sinergia para este tipo de trabajo nuevo que hoy es muy masivo”, explica.

El ciclo comenzó en noviembre con una charla sobre “Gestión de las emociones” a cargo del coach Gustavo Fernández. Luego llegó “Fundamentos de Block Gait y criptomonedas” y más tarde una charla sobre Oratoria, algo que atraviesa a las personas en el mundo laboral y la vida cotidiana.

“Tenemos las cuatro estaciones, invierno, primavera, verano y otoño, depende con quién vayas a hablar es cómo manejás la información. Si tenés un público más estricto, tenés que trabajar en el invierno que son datos más duros, pero si es algo más blanco es trabajar en el verano. Pero vos vendés tu trabajo, no solamente un artículo tangible, sino que te vendés a vos mismo y muchas veces no sabemos vendernos para vender nuestro trabajo”, explica en este sentido Susana.

"Negociación" fue otro capítulo del ciclo de charlas, un concepto más que interesante por todos los desafíos que debe superar un emprendedor. Los próximos encuentros estarán vinculados a seguros de retiro, otra preocupación del autónomo: cómo crear tu propia marca, finanzas y yoga, vinculado a técnicas para mejorar el estrés, un mal de esta época.

“Lo positivo de estos encuentros es que buscamos favorecer la comprensión de determinadas cosas a partir de que la gente entienda que este tipo trabajos y espacios comunes generan una sinergia que te permite llevar tu trabajo adelante en soledad”, explica Susana sobre lo que se busca en cada encuentro.

"Cada vez hay más emprendedores y más gente que necesita de estos espacios. Cuando empezamos SiWork hace cinco años, casi no se conocía el concepto de coworking, pero cada vez más gente nos elige. Tenemos profesionales de diversas actividades que se ha acercado para poder tener un espacio donde tenés todo, porque el concepto es ‘no pagues por lo que no usás’. Entonces acá tenés un puesto de trabajo, sala de reunión, call, boxes para recibir a un cliente, la oficina, en el momento que la necesitás, esa es un poco la diferencia”.

Carolina y Andrés suelen ser usuarios de SiWork y participan del ciclo de charlas auspiciado por OSDE, Fundación del Golfo, Orizon, Aliados Media y WIN Investments. Ambos coinciden en lo valioso que es el hecho de poder contar con este tipo de contenidos. “Me parece que es algo que hay que fomentar en la Patagonia,

hacer encuentros presenciales entre emprendedores y empresas para hacer el famoso networking. Estos espacios de trabajo están buenísimos, más en Comodoro, porque es algo fundamental para el emprendedor”, dice Carolina.

“Este tipo de charlas son importantes para quienes emprenden. La última charla fue de negociaciones y todo el tiempo estamos negociando: las vacaciones, el descanso. Entonces son temáticas muy importantes a la hora de poder llevar a practicar muchas cosas que por ahí alguien que emprende descuida o no conoce”, sentencia Andres.

El próximo encuentro todavía no tiene fecha confirmada. Sin embargo, es un buen espacio para saber más sobre el mundo emprendedor y poder vencer esos miedos que a veces impiden avanzar en el proceso propio.