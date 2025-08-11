La Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia confirmó las fechas para la Exposición Ganadera 2026: tendrá lugar los días 5, 6, 7 y 8 de marzo del próximo año , donde expositores de toda la región se reunirán y llevarán el campo a la ciudad.

Esta edición contará, como todos los años, con la tradicional competencia ovina más importante del país, con la presencia de cabañas destacadas y la inclusión de otras especies que enriquecerán la muestra. Además, el certamen será evaluado nuevamente por un jurado internacional, lo que aumentará el prestigio y la excelencia de la competencia.

El evento ofrecerá diversas actividades abiertas a toda la comunidad, como propuestas recreativas, gastronómicas, culturales, charlas y demostraciones, buscando acercar el campo a la ciudad. Será una oportunidad para fortalecer el vínculo entre el sector agropecuario y la sociedad, con un fuerte enfoque productivo, educativo y turístico.

Un evento que une al campo y la ciudad para celebrar la tradición y el desarrollo del sector agropecuario regional.

La Sociedad Rural invita a productores, técnicos, empresas, familias y vecinos de toda la región a agendar estas fechas y participar de esta gran fiesta del campo. Próximamente se dará a conocer el cronograma completo y más detalles de las actividades.