CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema de Justicia de la Nación difundió una serie de consejos para alertar sobre el coronavirus a los empleados de los tribunales de Comodoro Py y de todos los edificios dependientes del máximo tribunal, en el marco de la epidemia que mantiene en vilo al mundo entero. Tras ello, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) emitió un comunicado:

Dentro de los principales consejos de la Corte se destacaba el “lavado de las manos frecuentemente o con jabón en gel o alcohol en gel, así como después del contacto físico y antes y después de comer”, además de "no compartir vasos, utensilios, alimentos, mate y celulares”, “evitar compartir las lapiceras, lápices, biromes” y “colocar en mesa de entradas una birome para el público”.

#COVID19 - Para enfermedades respiratorias, la SADI recuerda que las mejores medidas para prevenirlas son: el lavado... Publicado por Sociedad Argentina de Infectología en Miércoles, 19 de febrero de 2020

La Sociedad Argentina de Infectología (SADI), que previamente desaconsejó el uso de barbijos para prevenir el virus, publicó en redes sociales una aclaración respecto de las recomendaciones del máximo tribunal.

“Argentina NO ESTÁ en situación de brote epidémico por coronavirus por lo cual estas indicaciones no tienen base en evidencia epidemiológica local”, detalló la SADI y agregó: “Por coronavirus deben seguirse las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación”.

La publicación se acompañó de recomendaciones, tales “el lavado frecuente de manos, el cuidado al toser (usar pañuelos descartables o el codo), y la vacunación para gripe y neumonía de las personas con factores de riesgo”.

Desde la SADI ya habían remarcado a principios de febrero que “en Argentina, incluso en América Latina, no se ha confirmado ningún caso de 2019-nCoV hasta la fecha”. “¿Qué prevención estamos promoviendo si no tenemos la enfermedad en el país? El día que exista un caso concreto, se dispondrán las medidas necesarias, pero con el barbijo no estamos tomando una medida de prevención, estamos malgastando un recurso valioso”, enfatizó el médico infectólogo Ricardo Teijeiro, miembro de la Sociedad.

En las últimas horas, China reportó 108 nuevas muertes por el coronavirus y la cifra total de fallecidos ascendió a 2.112. La mayoría de las muertes se registraron en Wuhan, la capital de esta provincia del centro de China donde comenzó la epidemia de coronavirus en diciembre.

Allí había ocho ciudadanos argentinos que se encontraban aislados por el brote y este jueves fueron evacuados hacia Ucrania, donde permanecerán en cuarentena, detalló Infobae.