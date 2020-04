Les iniciaron sumario al personal y no descartan echarlos

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En la jornada del miércoles, personal que responde al Sindicato de Obras Sanitarias de José Santiago amenazaron violentamente al personal de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada. Desde el Consejo de administración se emitió un comunicado repudiando enérgicamente los hechos.

Según indicaron las autoridades, en horas del mediodía, tres empleados del Acueducto, agremiados al Sindicato de Obras Sanitarias de José Santiago, “abordaron de manera intimidante y agresiva”, amenazando al personal de la SCPL. Ocurrió en las instalaciones del Acueducto en Sarmiento, cuando el personal de seguridad y medicina laboral se encontraba dictando una charla de inducción a personal ingresante.

“A poco de iniciada la actividad, los tres violentos, que desempeñan funciones en la Planta Potabilizadora, en clara actitud de amenaza, ingresaron abruptamente y sin permiso en las oficinas, interrumpiendo el dictado de la charla y, de manera violenta, increparon al personal de mayor antigüedad, manifestando, en una primera instancia, su disconformidad por el ingreso de agentes sin el consentimiento de su gremio”, detallaron.

Y señalaron, que ante el ignorado pedido de que se calmaran, la respuesta “fue insistencia en la intimidación”, por lo que el personal de la SCPL debió dejar de lado el dictado de la capacitación y abandonar las instalaciones del acueducto. “Al perder el foco en el personal que dictaba la inducción, tomaron el mando con una arenga intimidatoria a los ingresantes, quienes se vieron presionados, incluso, a dar a conocer su número de celular para un posterior contacto por parte de la gente del Sindicato de Santiago”, denunciaron.

Y advirtieron que la integridad física se vio amenazada, no sólo por la intimidación cuerpo a cuerpo que padecieron, sino “también por el riesgo de contagio de COVID 19 que no permite interacción a corta distancia, y que a los intimidadores pareció no importarles”.

Asimismo, desde la SCPL se aseveró que la voluntad de los agresores en todo momento, fue impedir el dictado de la charla inductiva alegando que no se irían hasta tanto no se suspendiera la actividad. Por lo que ante estos hechos, se inició un sumario interno al personal involucrado, a quienes aclararon se sancionará “con la mayor severidad posible”, y no se descartan los despidos. Mientras que se analiza realizar las correspondientes denuncias judiciales.

“Nuestra entidad no permitirá, bajo ninguna condición, este tipo de hechos. Convocamos a la ciudadanía y demás actores de la sociedad al repudio de los mismos. Responsabilizamos por el accionar al Sindicato de Obras Sanitarias Región Sur, que comanda el señor José Santiago, cuya costumbre es realizar aprietes mafiosos a las personas que no comulgan con él o siguen su designio”, manifestaron.