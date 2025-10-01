La SCPL estará presente en Expo Industrial: premios, juegos y nuevas ofertas en Comodoro Rivadavia

La Cooperativa estará presente en la 11.ª Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica, que se realizará en el Predio Ferial, con un stand especialmente diseñado para que los visitantes puedan conocer en detalle los planes de internet, realizar consultas y acceder a beneficios exclusivos. Además, habrá juegos y premios sorpresa para toda la familia. El espacio podrá visitarse el jueves, viernes y sábado de 12:30 a 21:00 horas.

El servicio de fibra óptica de la SCPL se ha consolidado en los últimos años como una de las propuestas más competitivas del mercado. Ofrece velocidades de hasta 700 megas simétricos, tecnología WiFi 6, disponibilidad inmediata y una cobertura superior al 90% en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, además de precios que marcan la diferencia. En paralelo, la Cooperativa avanza con obras en distintos barrios, como Isidro Quiroga, donde se habilitarán 1.500 nuevos accesos al servicio antes de fin de año.

“Hemos mejorado mucho los tiempos de respuesta y de instalación. Más velocidad en las instalaciones y más rapidez en las soluciones. Así logramos y mantenemos el servicio de calidad que queremos ofrecer a Comodoro y Rada Tilly”, destacó Benjamín Cusumano, coordinador Comercial de la SCPL.

Sobre la expansión de la red, Cusumano agregó: “Ya concluimos con la primera etapa de Isidro Quiroga, estamos terminando la segunda y próximos a comenzar la tercera, que prevemos finalizar antes de fin de año. Esta obra permitirá que 1.500 nuevos usuarios accedan al servicio de Internet con fibra y velocidades de hasta 700 megas”.

Finalmente, quienes deseen realizar consultas o solicitar el servicio pueden hacerlo acercándose al stand durante la Expo, a través del sitio web fibra.scpl.coop o comunicándose con Lara, nuestro asistente virtual, al 297 526 0760.

LA EXPO INDUSTRIAL DE COMODORO RIVADAVIA

La 11.ª Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica , organizada por el Municipio de Comodoro Rivadavia y la Agencia Comodoro Conocimiento, tendrá lugar del 02 al 04 de octubre, bajo el lema “Innovación y competitividad para territorios en transformación”, en instalaciones del Predio Ferial en la ciudad petrolera.

Con la participación de empresas e instituciones locales, provinciales y regionales, el Predio será un espacio en el que manifestarán su capacidad para abordar los desafíos del desarrollo productivo en un contexto en el que la transición energética, la diversificación económica, las nuevas competencias para los empleos y la sostenibilidad son realidades en construcción.

