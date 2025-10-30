La SCPL emitió un comunicado dirigido a sus asociados y a la comunidad en general, ante la circulación de información falsa relacionada con el servicio de agua.

La cooperativa indicó que los únicos canales oficiales de comunicación son:

Redes sociales: @scplcoop en Facebook, Instagram y Threads, y @SCPL_Coop en X/Twitter.

Sitio web oficial: scpl.coop

Centro de Atención de Servicios al Asociado (CASA): teléfono 406-2020

Asistente virtual Lara: disponible por WhatsApp al 297 526 0760

La SCPL reiteró que cualquier información difundida a través de canales distintos a los mencionados carece de validez oficial y constituye desinformación.

La cooperativa aconseja a los asociados y a la comunidad verificar siempre la fuente de los comunicados y consultas, utilizando únicamente los medios oficiales mencionados.