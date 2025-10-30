COMODORO
La SCPL alertó sobre la circulación de noticias falsas sobre el servicio de agua
La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) alertó sobre la difusión de noticias y comunicados falsos relacionados con el servicio de agua. La entidad recordó cuáles son sus canales oficiales de información para asociados y la comunidad en general.
La SCPL emitió un comunicado dirigido a sus asociados y a la comunidad en general, ante la circulación de información falsa relacionada con el servicio de agua.
La cooperativa indicó que los únicos canales oficiales de comunicación son:
- Redes sociales: @scplcoop en Facebook, Instagram y Threads, y @SCPL_Coop en X/Twitter.
- Sitio web oficial: scpl.coop
- Centro de Atención de Servicios al Asociado (CASA): teléfono 406-2020
- Asistente virtual Lara: disponible por WhatsApp al 297 526 0760
La SCPL reiteró que cualquier información difundida a través de canales distintos a los mencionados carece de validez oficial y constituye desinformación.
La cooperativa aconseja a los asociados y a la comunidad verificar siempre la fuente de los comunicados y consultas, utilizando únicamente los medios oficiales mencionados.
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
ECONOMÍA
Tras las elecciones, ANSES oficializó un bono extraordinario para jubilados y pensionados
El pago anunciado este martes por el gobierno busca proteger el poder adquisitivo de los sectores vulnerables frente a la inflación, sumándose al aumento salarial previsto para el anteúltimo mes del año.
No disponible sin conexión
Elecciones 2025
Cómo es la vianda que recibieron las autoridades de mesa y que despertó algunas críticas por la calidad de los productos
En todas las escuelas de la provincia se distribuyeron cajas con productos para que los presidentes de mesa y sus vicepresidentes transcurrieran la jornada con un acompañamiento gastronómico.
No disponible sin conexión
CONFIRMADO
Oficializaron el cierre de todos los bancos argentinos por cinco días y no se venderán dólares
El Banco Central confirmó cuándo se suspenderán todas las operaciones financieras del país.
No disponible sin conexión
PARITARIAS
Sueldo de empleados de comercio: cuánto cobrarán en noviembre de 2025 con el nuevo aumento y bono
El acuerdo paritario firmado por FAECyS y las cámaras empresarias garantiza aumentos y una suma fija no remunerativa para los trabajadores hasta diciembre. ¿Cómo quedarán las escalas?
No disponible sin conexión