La salud de Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano que sufrió un grave accidente con su moto, evolucionó favorablemente en las últimas horas, según confirmó su ex pareja, Daniela Celis.

“¡Estamos felices! Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, comiendo y ahora leyendo”, contó en sus redes sociales la joven que también participó del reality, donde conoció al padre de sus hijas.

«Les queremos contar que hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo. Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva», afirmó “Pestañela”, como se apodó en el programa televisivo.

Por último, afirmó: «Él ya sabe que están todos ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución y les agradece un montón».

En las últimas horas, la joven había informado que Thiago sería sometido a una toilette quirúrgica. El procedimiento se aplica en pacientes que atraviesan una etapa de recuperación tras una cirugía mayor, especialmente en zonas sensibles como el tórax. Consiste en la limpieza profunda, desinfección y cuidado del área operada, además de la revisión del sitio donde fueron colocados los drenajes.

«Cada día que pasa es una batalla que estás ganando»

Brisa, la hermana melliza de Thiago, publicó un mensaje en sus redes sociales. «Mi chuli, sé que este momento no es fácil, pero quiero que sepas lo fuerte y valiente que sos. Cada día que pasa es una batalla que estás ganando, y estoy orgullosa de vos. No estás solo: estamos todos con vos, acompañándote con amor, con fe y con esperanza», afirmó la joven.

En un posteo acompañado por fotos junto a su hermano, agregó: «Agarrate de los pequeños avances, de las sonrisas y de la certeza de que vienen días mejores. Vos podés, porque tu corazón y tu espíritu son más grandes que cualquier dificultad. Te amo, y vamos a salir juntos de esto».