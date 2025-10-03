La ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentra inmersa en un enfrentamiento clave por el futuro del servicio de transporte público, donde la renovación total de las unidades es el centro de la atención.

En el último día hábil para presentar objeciones, las transportistas Grupo MR SRL y Patagonia Argentina SRL presentaron formalmente impugnaciones contra las ofertas de su competencia, marcando una pulseada que podría terminar en los tribunales locales.

RENOVACIÓN DEL TRANSPORTE DE COMODORO, OBJETO DE DISPUTA Y DEBATE

El debate gira en torno a la licitación para prestar el servicio de transporte público en Comodoro, dividida en dos grupos de líneas. Grupo MR SRL cuestiona que Patagonia Argentina SRL no cumplió con el pliego, al presentar una oferta conjunta para ambos grupos en lugar de por separado, además de denunciar que la firma local cotizó unidades usadas, mientras que MR asegura ofrecer colectivos 0 km.

MR destacó que su oferta es con colectivos 0 km y advirtió que Patagonia Argentina cotizó más bajo con unidades usadas

Por su parte, Patagonia Argentina SRL se declaró ganadora y virtual adjudicataria del contrato, basándose en “la diferencia económica de 300 millones de pesos a favor de su propuesta”, según explicó el gerente local Jorge Moreno.

Este argumento económico se suma a la presentación de nuevas unidades que la firma comenzó a desplegar por las calles, sorprendiendo a los vecinos y usuarios del transporte.

LA APUESTA VISUAL DE PATAGONIA ARGENTINA QUE SORPRENDIÓ A COMODORO

Las nuevas unidades de Patagonia Argentina poseen carrocería azul con detalles en blanco y gris, un diseño totalmente renovado y alejado del esquema blanco con franjas rojas y verdes que usaban anteriormente.

Esta presentación sucede pocos días después de la apertura de los sobres correspondientes a la licitación, evidenciando la intención de posicionarse como la opción más moderna y eficiente.

Este despliegue no solo apunta a mejorar la imagen del transporte público, sino también a generar una primera impresión visual tangible que respalde su oferta económica y técnica frente a Grupo MR SRL, que mantiene una postura crítica y legalista respecto a las bases del proceso de licitación.

Actualmente, la Comisión de Preadjudicación –conformada por expertos en economía, derecho y operación– analiza la documentación y los planteos presentados para determinar cuál de las candidaturas cumple mejor con los requisitos del pliego y qué propuesta representa mayor beneficio para la ciudad. Este cuerpo es el encargado de definir los pasos siguientes, que podrían incluir la resolución administrativa o, en caso de conflicto, derivar el asunto a instancias judiciales.

La renovación integral del transporte público se ha convertido en un tema estratégico para Comodoro Rivadavia. Más allá de la disputa legal y económica, el debate representa la oportunidad de modernizar un sistema clave para miles de usuarios, mejorar la calidad del servicio y la inclusión tecnológica, y avanzar en el ordenamiento de la movilidad urbana.

Mientras la ciudad observa expectante el desenlace, las nuevas unidades de Patagonia Argentina ya circulan, marcando un paso concreto hacia la renovación, aunque aún bajo la sombra de la disputa que puede definir no solo qué empresa prestará el servicio, sino también cómo serán las condiciones de ese servicio en los próximos años. La pulseada continúa y la comisión evaluadora tendrá la última palabra en una decisión que impactará en la vida cotidiana de toda la comunidad comodorense.