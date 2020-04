COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde la ATECH Regional Sur se informó este jueves que en los últimos días debieron entregar 140 bolsones de alimentos a trabajadores de ese sector, ante la falta de pago en término de los salarios, mientras que se expresó el rechazo a la posibilidad de que el gobierno entregue 10.000 pesos en concepto de crédito para compra de alimentos mediante tarjetas del Banco del Chubut.

“El salario debe abonarse en moneda curso legal, no puede considerarse como salario dinero que no se pueda disponer libremente”, se expresó desde el sindicato, aludiendo al artículo 17 del Estatuto laboral para ese sector. Por su parte, Daniel Murphy, secretario general de la seccional, le puso un ejemplo concreto, como el caso de una docente que necesita transferir dinero a su hijo que está estudiando en otra provincia y, en caso de que se concretara esa modalidad, no podría disponer del dinero.

“Tampoco se trata de un anticipo de salario –aclaró-, porque si fuera así estaríamos hablando del salario de abril, pero acá no sabemos cuándo van a pagar el tercer rango de los haberes de febrero. Hemos llegado al extremo de tener que comprar alimento para compañeros que no pueden dar de comer a sus familias”.

Sobre esa modalidad de asistencia, el dirigente detalló que debieron entregar 140 bolsones de alimentos, con las limitaciones y dificultades de la circunstancia actual, donde las restricciones por la pandemia tampoco permiten que el sindicato realice las compras o pueda organizar ese tipo de ayuda.

“Es preocupante que se pretenda naturalizar el hecho de que no se paguen los salarios, porque esto ya no es siquiera un pago escalonado, es directamente un robo de salarios –añadió-. Pareciera que el gobierno aprovecha la pandemia para tomarse revancha de los estatales y en especial contra los docentes, porque hemos combatido mucho contra este tipo de política”.

Cuestionó además los descuentos realizados sobre préstamos, en dos cuotas acumuladas, a quienes pagaron los primeros rangos del mes de febrero.

En otro orden, el dirigente indicó que desde el sindicato docente manifestaron al intendente Luque su intención de participar del comité de crisis, al tiempo que se pondrá a disposición la estructura del sindicato, con un alojamiento que cuenta más de 20 camas, para casos en que se requiera internaciones no hospitalarias, como se ha previsto en otros puntos del país.