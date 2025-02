La Real Academia Española (RAE) sorprendió a todos al tomar la decisión de eliminar oficialmente las letras "ch" y "ll" del abecedario español.

Esta postura fue tomada a través de un decreto emitido recientemente por la institución encargada de regular el idioma.

POR QUÉ LA RAE ELIMINÓ LAS LETRAS CH Y LL DEL ABECEDARIO

Según la RAE, las letras "ch" y "ll" se consideran combinaciones de dos letras que representan un único sonido, por lo que el objetivo de esta medida es simplificar y estandarizar el sistema alfabético del español.

La RAE argumentó que, en un lenguaje alfabético como el español, solo deben considerarse letras aquellos signos que representan un único sonido.

A pesar de su eliminación del abecedario oficial, estas letras seguirán utilizándose en el idioma español, aunque ya no forman parte no formen parte del listado de 27 letras que ahora componen el abecedario español: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.