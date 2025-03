El conductor radial Ari Paluch fue despedido de FM Rock & Pop luego de las polémicas afirmaciones que realizó durante un pase con Beto Casella, cuando sugirió drogar a una compañera de trabajo con burundanga.

"Buenos Aires, 14 de marzo de 2025 – El Grupo Alpha Media informa que en el día de la fecha disolvió la relación contractual de Ari Paluch con FM Rock & Pop y no continuará vinculado a la radio", informó la empresa a través de un comunicado publicado este viernes en sus redes sociales.

La polémica había estado esta semana, en medio de una conversación entre Casella y Paluch sobre el accionar de las viudas negras, como se conoce a las asaltantes que seducen y drogan a sus víctimas para luego robarles.

"¿Es tan fácil conseguir burundanga? Porque tu locutora Noelia es linda chica. Podemos arreglar, vamos y vamos, una mañana le ponemos en un vaso con agua”, intentó bromear Paluch, a cargo del programa que se emitía de lunes a viernes de 6 a 9.

La que intervino fue la hija del propio Paluch, quien lo acompaña en su programa y buscó frenarlo. “Padre, ubicate”, le dijo la joven. El conductor no le hizo caso. "¿No hay un burundanga chiquitito? Que te da un besito en la panza", insistió.

Luego de que las imágenes se viralizaran y generaran un fuerte repudio, Paluch publicó un pedido de disculpas. "Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe, la locutora de Beto Casella, por un chiste imprudente que hice esta mañana", afirmó.

Sobre la situación, agregó: "Tenía a mi hija adelante que participa del pase con nosotros, no quise ser ofensivo con ninguna mujer ni ninguna persona, sin embargo hice un chiste que no correspondía".

Por último señaló: "Me siento genuinamente arrepentido, esto fue un error y me lo hizo ver mi hija inmediatamente, no es que tuvo que pasar un tiempo. Cosas que uno dice naturalmente, no deben ser dichas o inmediatamente enmendadas".