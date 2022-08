Este jueves se llevó a cabo una nueva ronda de knock-out en el reality musical de La Voz Argentina por Telefe. En ese marco se presentó nuevamente la radatilense Lucía Gutiérrez Escribano, luego de superar días atrás a Elena Guarner donde juntas interpretaron "Love on the Brain" de Rihanna.

En esta ocasión enfrentó a la cordobesa Vanesa Magnago, quien en la previa del duelo detalló en su posteo "Es hoy, mi princesa",

La joven de 27 años que reside actualmente en Capital Federal cantó "Que lloro" de Carla Morrisón, mientras que su contrincante llevó a cabo "Listen to Your Heart" de Roxett.

Ricardo Montaner aseguró que "ambas chicas se quedaron sin aire y es difícil esta instancia porque hay que darlo todo. Son dos grandes cantantes". Mientras que Soledad Pastorutti coincidió y agregó que "la decisión es difícil, aunque la vi mejor a Vanesa".

La Voz Argentina🎤: la radatilense Lucía Gutiérrez Escribano tendrá este jueves su knock-out

"Yo tengo fe en vos, noté tus nervios pero sé que tiene mucho para dar en esta competencia", le señaló Mau a Escribano.

En cuanto a Lali Espósito dio su punto de vista y aseguró que "estuvieron nerviosas las dos, pueden dar muchísimo. Pero no importa, me caen bien y tienen una cosa bella, me encanta que sean parte de mi team y estoy bien representada".

En su decisión definitiva,