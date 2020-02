COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Son horas decisivas para Flor Celani, la radatilense que participa de la versión croata de “La Voz”, programa que en Argentina tuvo como conductor a Marley y como jurado a Axel Fernando, Tiny Stoessel y Soledad Pastorutti.

Flor este sábado participará en un duelo televisado que abrirá las puertas a las instancias de cuartos de final, semi y final del certamen.

A la distancia, se la escucha contenta, feliz por esta gran aventura que le toca vivir en estos días. “La competencia es un juego hermoso. Se pone difícil porque va quedando gente muy talentosa y yo me encuentro rodeada de esas personas. Hay muy buenos cantantes, muy jóvenes, a partir de los 19 años hasta los 32, 33, y es gente muy talentosa, músicos muy completos y yo disfrutando”, dice Flor.

La joven que nació en Mar del Plata pero a los 10 años se mudó a Rada Tilly admite que no puede creer todo lo que está viviendo: “Parece un sueño, un juego hermoso donde aprendemos mucho, aprendo mucho del otro también y me doy cuenta del tipo de artista que soy, la calidad de artista; eso es lo bueno de una competencia, el hecho de poder compararse sanamente con los demás y darse cuenta donde uno está parado. Me doy cuenta de qué me hace falta y lo que tengo que otros no tienen”, confiesa.

Flor ya superó tres etapas del certamen. La audición a ciegas donde cautivó al jurado con una versión en español de "Listen", la canción de Beyoncé; un nocaut donde cantó la canción croata "Sreća je tamo gdje si ti“ y una revancha donde venció a Ivo, un cantante croata.

Maria Florencia Celani - "Sreća je tamo gdje si ti“ | Nokaut 1 | The Voice Hrvatska | Sezona 3

Este sábado tendrá el gran desafío del duelo para clasificar a lo que serían los cuartos de final del certamen, que comenzarán el 8 de febrero, en vivo. La competencia será televisada en ese país, mientras que en Argentina se puede encontrar el resumen del programa en la plataforma de Youtube.

Flor admite que “las etapas se están haciendo cada vez más difícil”, pero no le importa; lo está disfrutando. “Yo como digo siempre: ‘el no ya lo tengo’, voy seguir hasta donde Dios me quiera llevar. Estoy súper feliz con la experiencia, recopilando y atesorando momentos, pero veremos qué es lo que depara el destino. El escenario de La Voz es un escenario de aprendizaje, de compartir y de encontrar lo que uno tiene. Es un show y es un momento en mi vida en que estoy llena de muchas emociones, viendo los frutos de tanto esfuerzo", admite.

También agradece el apoyo de la gente: "es increíble los mensajes que me mandan desde Comodoro, Rada Tilly, Buenos Aires; acá me reconocen en la calle, se quieren sacar fotos conmigo. El otro día estaba en McDonald's pidiendo una hamburguesa y una chica me pidió una foto. Ahí entendí la repercusión que está teniendo todo esto y en qué lugar me pone como artista”, sentenció Flor, esperando poder meterse en las instancias finales de esta gran experiencia que le toca vivir.