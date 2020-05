RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - El futuro próximo de la puma bebé que fue encontrada en las calles de El Calafate será un lugar cercano a la ciudad de Río Gallegos, según informó la directora de Fauna del Consejo Agrario Provincial (CAP), Amanda Manero.

La directora de Fauna del Consejo Agrario dijo que cuando el Municipio de la Villa Turística permita el ingreso, la buscarán para llevársela a un sitio cercano a la ciudad capital y criarla hasta que tenga la edad suficiente, para luego soltarla en alguna reserva natural de la provincia.

Según reveló la funcionaria, por decisión de la presidencia del organismo, buscarán que tenga el menor contacto posible con seres humanos, de manera de que no se acostumbre a su presencia.

“Fue un acto más que irresponsable de aquellos que han traído este animalito hacia la localidad. Estamos casi seguros de que mataron a la madre, que se llevaron a este animalito como mascota y esto ahora nos trae un problema bastante grande”, afirmó Manero.

Desde el pasado 11 de mayo la cachorra de puma se encuentra al resguardo de los veterinarios de la delegación local del CAP, alojada en las dependencias del barrio Cañadón. Para las autoridades el animal debe ser retirado de allí cuanto antes. “No dudamos de los buenos cuidados que se le pueden brindar, pero no es correcto que el animal esté en la casa de una institución; no es lo adecuado”, dijo la directora de Fauna, según detalló Ahora Calafate.

Manero agregó que frente a esta situación hay tres caminos posibles. Una es que el pequeño felino sea internado en un centro de rescate, “pero en la provincia no tenemos ninguno para fauna silvestre”. Dijo que se gestionó ubicarla en reservas de otras provincias, pero no aceptan pumas por ser un animal muy común o por no poder recibir fauna silvestre de otras provincias.

La funcionaria expresó que también hubo conversaciones con el Parque Nacional los Glaciares, donde mostraron predisposición pero no cuentan con las instalaciones adecuadas, mientras que la otra opción es devolver a la cachorra a la naturaleza, “pero es una animal tan pequeño que tendrá una muerte agónica y segura, que lo mate el hambre o algún otro depredador”, como zorros.

La tercera opción "es la eutanasia, que es algo que nadie quiere aplicar –aclaró- pero es una de las medidas que deben tomarse en estas situaciones cuando se amerita”.

Frente a estas opciones, la directora de Fauna anunció que “en el día de hoy –por ayer- el presidente del Consejo Agrario Provincial tomó la determinación de ir a buscar a la cachorra de puma a El Calafate y llevarla a un lugar en cercanías de Río Gallegos, para cuidarla y alimentarla procurando evitar al máximo el contacto con seres humanos de manera que no se acostumbre a su presencia, informó Ahora Calafate.

La intención del organismo es informar periódicamente a la comunidad sobre el proceso de crianza de esta puma, la que una vez que tenga la edad suficiente será devuelta a la naturaleza en alguna de las reservas naturales que tiene la provincia de Santa Cruz.

"Ya conseguimos el vehículo, la jaula, pero ahora debemos esperar el permiso de la municipalidad del Calafate para ir a buscar a la pumita y llevarla a este lugar”, dijo Manero.

Por estas horas, se espera que el Municipio autorice el ingreso de la camioneta o bien que el animal sea llevado al portal de acceso para entregarlo allí. Pero para ello el CAP deberá presentar un protocolo que tiene que ser puesto a consideración del Comité de Asesoramiento Interinstitucional.