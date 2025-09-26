Raúl Sosa, gerente de la empresa transportista puntana, se manifestó ante expresiones de la firma Patagonia Argentina, en las cuales se atribuyó de manera precipitada la concesión del servicio público de transporte en la ciudad de Comodoro; es necesario aclarar los hechos acaecidos reales.

Según el comunicado firmado por Sosa, Patagonia Argentina “participó en el proceso de licitación correspondiente y, tal como fue manifestado por MR, en la apertura del sobre número 2 se observó el incumplimiento de lo exigido en el pliego de bases y condiciones, que en esa oportunidad era la no presentación de la oferta individualizada por grupo de líneas”.

MR sostiene además que Patagonia Argentina “se limitó a ofrecer todas unidades usadas, en las cuales 70 de ellas superan la antigüedad máxima permitida en el pliego de bases y condiciones: ‘10 años’, situación que contrasta con los objetivos de modernización y calidad que se persiguen en este proceso”.

Además, Sosa cuestionó que Patagonia Argentina mencionó distintos montos de cotización, de $5.066 en una transcripción y $5.219 en la estructura de costos requerida en el pliego. “Esta discrepancia sin duda deberá ser objeto de análisis por parte de la comisión evaluadora”, añadió.

“Por ello y como ya fue expresado por el Poder Ejecutivo, la evaluación de las ofertas se realiza mediante un riguroso proceso de ponderación, considerando las exigencias y criterios establecidos en el pliego —afirma el comunicado—. Por lo que consideramos que la postura adoptada por la actual competidora es precipitada y busca crear confusión en la opinión pública respecto a la situación real del proceso licitatorio”.

¿QUÉ HABÍA DICHO PATAGONIA?

El gerente de Patagonia Argentina, Jorge Moreno, defendió días atrás la propuesta presentada por la empresa en la licitación del transporte urbano y aseguró que su oferta resulta $300 millones más económica por mes que la de su principal competidora. Además, ratificó que la firma está en condiciones de asumir el servicio desde el 1° de diciembre, en caso de ser adjudicataria.

En diálogo con Actualidad 2.0, por radio Del Mar, Moreno explicó que la diferencia de costos se traduce directamente en un beneficio para el erario municipal y para los usuarios: “Ese ahorro se transmite al valor del boleto”, subrayó. Según indicó, a modo estimativo, Patagonia presentó un precio de referencia en torno a los $5.066 por kilómetro, frente a los $5.600 y $5.400 de su competidor, MR.

El directivo remarcó que la compañía ya cuenta con facturas proforma para incorporar nuevas unidades y que “a partir del 1° de diciembre” está en condiciones de iniciar las mejoras comprometidas: modernización de flota, incorporación de tecnología e innovación en el servicio.

La polémica por el pliego

Consultado por la observación presentada por la empresa MR, que cuestionó que Patagonia no ofertara por cada grupo de líneas en forma separada, Moreno sostuvo que el pliego permitía distintas alternativas: “Nosotros interpretamos que podía presentarse por separado o en conjunto. Elegimos hacerlo por el paquete completo, porque creemos que es lo más conveniente para la ciudad”.

El gerente reconoció que la discusión podría derivar en un proceso legal, aunque insistió en que “nuestra propuesta es la mejor para Comodoro”. De todos modos, se excusó de opinar cuáles serían las consecuencias de una derivación de esas características.

Igualmente, anticipó que este viernes tomarán vista del expediente, para conocer de primera mano los fundamentos del reclamo de su competidora, para poder responder en consecuencia.