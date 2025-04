La psiquiatra de Maradona rompió el silencio y habló de los mensajes filtrados. Tras la viralización de una conversación privada, Agustina Cosachov dio a conocer su versión de los hechos.

A través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, negó categóricamente haber tenido una relación íntima con el exfutbolista y fue contundente. Sostuvo que los chats "están sacados de contexto".

Cabe recordar que la profesional es una de las siete imputadas en la causa por “homicidio con dolo eventual” que investiga la muerte del astro argentino. En sus historias de Instagram, Cosachov respondió a las versiones que circularon tras la difusión de mensajes incluidos en el expediente judicial.

“Es absolutamente falso y profundamente injusto lo que se dice sobre una supuesta relación íntima con mi paciente”, escribió. “Jamás tuve, ni mantendría, otro tipo de vínculo con un paciente que no sea estrictamente médico/paciente. Esto aplica no solo para Maradona, sino a cada uno de mis pacientes, a quienes respeto profundamente”, agregó.

La psiquiatra de Maradona admitió en un chat que filtró Verónica Ojeda que tuvo sexo con el "10"

Sobre las conversaciones filtradas con el psicólogo Carlos Díaz, se señaló que fueron parte de un diálogo “sarcástico” y “privado”, que se malinterpretó al hacerse público. “Los chats que circulan están sacados de contexto. Entiendo que este diálogo privado pueda prestarse a malas interpretaciones, pero es fundamental que se comprenda que se trató de una conversación íntima e informal con un colega”, aclaró.

Además, Cosachov explicó que el intercambio ocurrió en noviembre de 2020, cuando algunos medios comenzaron a publicar rumores sobre una supuesta relación con Maradona, refiriéndose a ella como “la nueva mujer en la vida de Diego”. Según dijo, aquella cobertura mediática “generó rumores que hoy resurgen y se tergiversan”.

“Me resulta profundamente ofensivo y denigrante lo que se está difundiendo”, continuó la psiquiatra. Y concluyó: “Pido respeto. No solo por mí, sino por quien fue mi paciente. No podemos seguir normalizando el lenguaje humillante y la violencia mediática. He tolerado en silencio muchas cosas, pero esta vez el dolor y el agravio son demasiado grandes para callar”.

El tema volvió a ser noticia tras un fragmento difundido en el programa televisivo, en el que se leyó una conversación entre Díaz y Cosachov. El psicólogo le decía: “Te gar***** al gordo, ¡sinvergüenza!”, a lo que ella respondía: “Y bueno, ja, ja, ja, ja, terapia es terapia. Cada uno, con su técnica.”

Verónica Ojeda, expareja de Maradona y madre de uno de sus hijos, también se refirió al tema y minimizó el contenido filtrado. “Eso no es nada. Las barbaridades que dice Díaz sobre mi persona…”, sostuvo.

Mario Baudry, abogado y pareja de Ojeda, apuntó contra el psicólogo. Aseguró que en otra parte del expediente se evidencia la intención de Díaz de manipular a las hijas de Maradona para impedir que Ojeda pudiera internarlo. “Si ese día Verónica se lo llevaba, Diego hoy estaría vivo”, afirmó.

