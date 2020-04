BUENOS AIRES - El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, indicó que desde la semana próxima la concurrencia a las sucursales bancarias "va a tener que seguir siendo con turno pero ya no con la exigencia del número de DNI y vamos a habilitar las cajas para que la gente pueda hacer las operaciones en dólares".



Pesce sostuvo que "esta semana funcionó bien el sistema, la gente sacó turnos y no hubo aglomeración y esto nos permite desde la semana próxima sacar la limitación de dos números de DNI por día".



Más adelante, el funcionario expresó que "también a partir de la semana próxima van a abrir los lugares de pago como Pago Fácil o Rapipago en sus respectivos locales porque hasta ahora atendían sólo en aquellos lugares que estaban habilitados para operar como excepción dentro de las limitaciones del aislamiento social, como supermercados o maxikioscos".



El titular del BCRA descartó que "el proyecto de ley del impuesto a la riqueza haya influido en la suba del dólar porque fueron fruto de maniobras especulativas", a la vez que minimizó el efecto que puede provocar la propuesta de restructuración de la deuda.



Pesce remarcó que "la Argentina no tiene crédito externo y va a ser muy difícil que retorne el crédito del exterior, con las exportaciones financiamos las importaciones y si se mantienen las restricciones a la formación de activos externos, creemos que habrá dólares suficientes como para abastecer la demanda".



Finalmente, Pesce descartó la aparición de cuasimonedas porque la Nación va a acordar con las provincias programas fiscales comunes y no va a ser necesaria la creación de ese tipo de instrumentos".