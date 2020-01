SAN JULIÁN (ADNSUR) - A partir de febrero, Líneas Aéreas del Estado (LADE) comenzará con sus vuelos regulares conectando Perito Moreno, Comodoro y San Julián. Esto lo anunció el Ejecutivo Municipal de Perito Moreno, en cuyo comunicado destacan que es “un gran avance de conectividad para todos”.

En cuanto a los horarios, informaron que están los vuelos de los días martes: Desde Comodoro Rivadavia sale 09:25 AM, arribando a Perito Moreno a las 10:15 AM. Luego sale desde Perito Moreno a las 10:55 AM, arribando a Puerto Julián a las 11:55 AM.

También están los horarios de los días jueves, los mismos son los siguientes: sale desde Comodoro Rivadavia a las 09:25 AM, arribando a Puerto San Julián a las 10:25 AM. Desde Puerto San Julián sale a las 11:05 AM, arribando a Perito Moreno a las 12:05 PM.

Luego está el vuelo directo entre Perito Moreno y Comodoro Rivadavia, que saldrá todos los jueves a las 12:45 horas, arribando a las 13:35 a Comodoro, informó La Opinión Austral.

Para más información, los pasajeros podrán dirigirse a pasaje Eva Perón 1149 en Perito Moreno, o comunicarse a los teléfonos 2963-432055 / 2974-172555 o 0810-08105233, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, y también se puede visitar el sitio web oficial www.lade.com.ar.

De cara a esta importante fecha, el Gobierno Provincial, a través de la Administración General de Vialidad Provincial y la Municipalidad de San Julián, llevó adelante tareas conjuntas para la demarcación de la pista.

Asimismo, se realizó la mejora de camino del circuito costero, propiciando el desarrollo turístico y económico, en el marco del primer encuentro diocesano pro conmemoración de los 500 años de la primera misa en territorio argentino que se llevará a cabo en marzo y abril de 2020.