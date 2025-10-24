La protesta de pilotos en Aeroparque afectó a 60 vuelos y a más de 7.000 pasajeros

Este viernes 24 de octubre, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizó una asamblea que afectó de manera directa la operación en el Aeroparque Jorge Newbery. La medida inició a las 6 de la mañana y concluyó cerca de las 10. En tanto, se conoció que hay afectados aproximadamente 60 vuelos y 7.000 pasajeros, justo en el inicio de un fin de semana marcado por el movimiento electoral.

Aunque no se trató de un paro total de actividades, la interrupción de las operaciones en el horario de mayor demanda de la mañana provocó que aún se registren demoras en Aeroparque y Ezeiza.

El reclamo de fondo y la crítica a la empresa

Según el comunicado oficial del sindicato que nucleó a los pilotos, la decisión de avanzar con las asambleas respondió a que la compañía “continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo (CCT)”.

El malestar del gremio se vio agravado por situaciones operativas recientes. En ese sentido, desde APLA alertaron sobre lo que consideran una “falta de previsión empresarial”, en referencia al reciente retiro preventivo de ocho aviones Boeing 737-800 por fallas en sus motores. “No solo fue suficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (A330/EMB 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia”, subrayaron los pilotos en su comunicado, exponiendo una interna que excede lo estrictamente salarial.

Recomendaciones para los pasajeros afectados

Ante el inminente impacto de las asambleas, Aerolíneas Argentinas emitió una serie de recomendaciones para los pasajeros que tengan vuelos programados para la mañana del viernes, especialmente en la franja horaria de 5:30 a 11:30. Las sugerencias de la compañía son:

Verifique el correo electrónico informado al momento de realizar la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios en el estado del vuelo.

Consulte la información más reciente sobre su vuelo en la página web oficial de la aerolínea o de la terminal aeroportuaria.

En caso de haber adquirido el pasaje a través de una agencia de viajes, comuníquese directamente con la misma para gestionar cualquier modificación.

Un conflicto que escala en un momento clave

Esta es la segunda medida de fuerza de APLA en el mes. A principios de octubre, en la previa de un fin de semana largo, los pilotos efectuaron una primera jornada de protestas bajo la misma modalidad. En aquella oportunidad, las asambleas generaron demoras en 95 vuelos y afectaron a un total de 12.200 pasajeros.

El impacto de cualquier alteración en Aeroparque es significativo, ya que opera la gran mayoría de los vuelos de cabotaje del país y una interrupción en su cronograma genera un efecto en cadena en el resto de los aeropuertos de la red nacional.

Desde el sindicato advirtieron que las consecuencias de la medida de este viernes se sentirán más allá del horario estipulado para las asambleas. “La medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días”, concluyeron en su comunicado, dejando abierta la posibilidad de nuevas acciones si no obtienen una respuesta favorable a sus reclamos.