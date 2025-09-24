A partir de este miércoles, Comodoro Rivadavia empieza a dejar atrás el frío intenso y, por fin, la primavera parece haberse acordado de la ciudad. La máxima prevista para hoy será de 17 °C, con una mínima de 0 °C. A las 6 de la mañana, el termómetro ya marcaba 4,4 °C.

Pero lo más destacado llega mañana jueves: se espera un notable ascenso de la temperatura, con máximas que podrían alcanzar los 24 °C. Eso sí, habrá que lidiar con el viento, que será el gran protagonista de la semana.

Para este miércoles, se anticipan ráfagas fuertes desde la noche, con picos de hasta 78 km/h, mientras que durante la tarde no superarían los 59 km/h. El cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque no hay pronóstico de lluvias para la región.

⚠️ ALERTA AMARILLA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos a partir de la madrugada del jueves 25 de septiembre.

“El área será afectada por fuertes vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, indica el organismo.

La zona de cobertura del alerta comprende a los departamentos de Escalante, Florentín Ameghino, Rawson, Gaiman y Biedma.

Una primavera con contrastes en Chubut

El inicio de la primavera en Chubut llega con climas bien diferenciados: Comodoro y Trelew tendrán días templados a cálidos, con el viento como principal factor a vigilar; Puerto Madryn alternará calor con chances de lluvia; mientras que en Esquel el frío volverá con nevadas hacia el fin de semana.

La diversidad geográfica de la provincia vuelve a hacerse notar, recordando que en Chubut la primavera puede ser tanto sinónimo de sol y calor como de frío y nieve, dependiendo del lugar en el que uno se encuentre.