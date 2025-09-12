La aproximación de la primavera comienza a sentirse en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, donde este viernes 12 de septiembre se prevé una jornada atípicamente cálida para la época: la temperatura máxima alcanzará los 20 °C, la más agradable de las últimas semanas.

A las 6 de la mañana, los termómetros marcaban 7,4 °C, apenas por encima de la mínima prevista de 7 °C. El cielo se presentaba algo nublado con sectores de neblina, aunque sin probabilidades de lluvia para el resto del día.

El panorama climático, sin embargo, no estará exento de complicaciones: a partir de la tarde se prevé la presencia de fuertes ráfagas de viento que podrían llegar a los 69 km/h, condición que se mantendrá también durante la noche.

Qué dice el pronóstico para este jueves en Comodoro y Rada Tilly

Pronóstico extendido para el fin de semana

🔸Sábado 13 de septiembre: la máxima rondará los 18 °C y la mínima será de 10 °C. El cielo estará mayormente nublado y el viento volverá a ser protagonista, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h en horas de la mañana y descender a 59 km/h por la tarde-noche.

🔸Domingo 14 de septiembre: las condiciones se presentarán algo más estables. La mínima bajará a 8 °C y la máxima se ubicará en 17 °C. El cielo estará parcialmente nublado y las ráfagas de viento rondarán los 50 km/h, con menor intensidad que en las jornadas previas.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

Cómo estará el tiempo este viernes en Comodoro y Rada Tilly

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.