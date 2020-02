COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - A Jimena Barón le gusta las polémica y ahora decidió instalarla en Comodoro Rivadavia. Mientras se desarrollan con éxito los espectáculos programados en el marco del 119° aniversario de la ciudad, la cantante, a quien le bajaron varios espectáculos –entre ellos el de Comodoro- denunció "censura" a través de Instagram.

Instagram

Tras el escándalo producto de la promoción de su ultimo disco, la cantante denunció en Instagram que la "censuraron" en la ciudad petrolera, ya que reprogramaron el show que iba a ofrecer el 22 de febrero como parte de los festejos por un nuevo aniversario de Comodoro.



"El 22 volvía felizmente al escenario compartiendo show con mi amiga Cazzu. Hoy me avisaron desde la municipalidad de Comodoro Rivadavia que decidieron "reprogramar" mi show sin explicación alguna. Me bajaron del show", precisó la artista explicándoles a sus fans de esa forma el motivo por el que no estará en el escenario del aniversario de la ciudad el fin de semana próximo.