BUENOS AIRES (ADNSUR) - Puli Demaría es DJ y es conocida por ser la amiga de Carolina “Pampita” Ardohain, y en las últimas horas durante una entrevista, dijo una frase que provocó una polémica en las redes sociales.

La DJ estuvo en el programa “Hay que ver”, que conduce José María Listorti, y respondió una pregunta de Fernanda Iglesias sobre su poder adquisitivo que no pasó desapercibida.

Todo comenzó cuando Listorti le preguntó a la mejor amiga de Pampita por qué quería entrar a ShowMatch. A lo que Puli respondió: "Cuando arrancó el primer Bailando, a mí ya me gustaba. Me gusta bailar, estar arriba de un escenario y el show. Yo tengo toda mi parte de actriz que es lo que estudié de chica, y siempre me pareció maravilloso. Soy una fan del programa por todo lo que implica el baile, me parece que el baile genera una endorfinas", dijo.

Además, indagada por la posibilidad de pasar un mal momento, Demaría contestó: "Pueden decir que soy la cheta, me pueden dar por donde quieran”, sentenció. En ese momento, la periodista Fernanda Iglesias intervino y le preguntó: “¿Sos cheta de verdad o te hacés?".

"No me considero (cheta). Yo laburo como una negra mapuche de lunes a domingo. Soy una mina que labura mucho, mucho, mucho y me pelo el cu… laburando", manifestó la DJ.