SOLIDARIDAD Encontró una mochila con más de $3.000.000 en una plaza de Chubut, la devolvió y no aceptó recompensa: "Hoy mi corazón está feliz" Melisa Petersen hizo una publicación en redes sociales y logró llegar a la dueña. "No lo devolví para que me den algo a cambio", explicó a ADNSUR.