De acuerdo con la estadística oficial, la pobreza en Comodoro Rivadavia se redujo a casi la mitad de lo registrado en el primer semestre de 2024. En aquel momento, el índice en la región había alcanzado un llamativo 51,5%.

En el índice divulgado este jueves por la tarde, ese indicador retrocedió hasta el 26,9% de pobreza y 3,1% de indigencia. Esto equivale a 69.340 personas, de las cuales 9.343 están en condición de indigencia.

Un año atrás, esos números resultaban muy superiores, con 130.615 personas bajo la línea de pobreza, de las cuales 26.072 ciudadanos reunían los ingresos mínimos para comer cada día.

En Rawson-Trelew, los números de la primera mitad también tuvieron una mejora, ya que el 30,1% registrado en la primera mitad es un descenso importante frente al 55,5% de la primera mitad de 2024. La indigencia, paralelamente, se redujo desde el 13,1% al 3,5%.

En términos absolutos, en el polo del valle hay hoy 46.146 personas en situación de pobreza y 5.333 indigentes, frente a los 84.203 habitantes pobres y 19.938 indigentes del primer semestre de 2024.

Uno de cada cuatro habitantes de Comodoro y Rada Tilly está bajo la línea de pobreza según el INDEC

La pobreza en la Argentina alcanzó al 31,6% de la población en el primer semestre de 2025, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La cifra equivale a 9,45 millones de personas, de las cuales 2,05 millones se encuentran en la indigencia. Si bien los indicadores muestran una mejora respecto del mismo periodo de 2024, las diferencias regionales siguen siendo marcadas.

En la comparación interanual, la pobreza bajó 6,5 puntos porcentuales y la indigencia descendió 1,3 puntos. Esta reducción se explicó principalmente por el aumento del 26,3% en los ingresos familiares, que superó a la suba de las canastas básicas: 13,2% en la alimentaria y 12,3% en la total.

La Patagonia volvió a ser la región con menor incidencia de la pobreza: 27% de las personas se encuentran bajo esa condición. Dentro de este panorama, Chubut mostró indicadores intermedios. En el aglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, el 26,9% de la población está por debajo de la línea de pobreza, lo que implica que alrededor de uno de cada cuatro habitantes no logra cubrir la canasta básica total.

En comparación con otras ciudades del país, la situación de Comodoro y Rada Tilly es menos crítica que la de Concordia (49,2%), Gran Resistencia (48,1%) o Gran San Juan (36%). Sin embargo, los números revelan que incluso en una de las zonas más dinámicas de la Patagonia, con fuerte actividad petrolera, persisten dificultades para garantizar ingresos que alcancen a cubrir las necesidades básicas.

La situación en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly refleja las tensiones propias de una región que combina salarios vinculados a la industria petrolera con sectores de la población precarizados o en empleos informales. El 26,9% de pobreza marca que, aunque los índices son más bajos que en gran parte del país, hay un número significativo de familias que no logran superar la línea de pobreza.

En Rawson-Trelew, el 30,1% confirma que los desafíos en la provincia son heterogéneos y que la recuperación económica todavía no llega de manera pareja a todos los aglomerados. Para el gobierno provincial, el dato implica la necesidad de reforzar políticas de asistencia y de empleo que logren reducir la brecha social en las principales ciudades de Chubut.