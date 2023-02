La pesadilla se hizo realidad: Estaban mirando videos, peró llegó un mensaje que destrozó la relación

El increíble hecho que se hizo viral ocurrió de 12 de febrero, justo dos días antes de San Valentín. La repercusión en el tuit no tardó en llegar y los usuarios escribieron comentarios de todo tipo.

Una joven contó en su cuenta de Twitter que estaba riéndose con su pareja mientras veían videos en TikTok en el celular de él, pero lo que era gracioso se esfumó cuando le llegó una notificación que destruyó la pareja.

“Mientras nos reíamos juntos de tiktoks le llegó un mensaje que decía ´dale, yo más´”, contó la chica llamada Aldana. Luego aclaró cómo fue la serie de mensajes que el infiel tuvo con otra: “él le puso ´estoy con Aldana no me hables, te amo´ y ella le puso ´dale, yo más´”.

“Cómo alguien te puede decir ´estoy con otra, te amo´ y vos le contestás YO MÁS, onda la dignidad nunca fue una opción”, escribió una usuaria. En este misma línea, otra tuiteó: “Vele el lado bueno, te enteraste”.

Pero no todos los comentarios fueron en el mismo tono ameno, ya que algunos fueron por más: “¿Y no le partiste el celular en la cara?”, “Mínimo le rompo el celular y le estampó la cara contra el piso” y “Ah no reina, yo lo mato”, dijeron otras internautas de modo agresivo.