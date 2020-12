CAPITAL FEDERAL - En cada nueva edición de MasterChef Celebrity, los desafíos se complican más. En el último programa, los ocho participantes que continúan en el certamen tuvieron que improvisar con productos repartidos al azar. Uno de los ingredientes más complicados se lo llevó Belu Lucius. La influencer se encontró con una almeja panopea y entre caras de desagrado admitió: "Es una tremenda inmundicia".

Resulta que, de todos los posibles platos que había, la instagramer sacó el del único animal vivo para cocinar. Esto le causó un gran rechazo. "Es completamente desagradable. Es un asco este bicho, no me jodan con esto", expresó.

Sin saber cómo arrancar, Damián Betular, uno de los jurados del ciclo, le dijo: "La complicación está en limpiarla. Eso que sale de la almeja se tiene que limpiar con agua con sal debajo de la canilla. Después, vas a cocinar todo en agua caliente durante pocos segundos, y luego la vas a abrir para limpiar y sacarle el estómago. El proceso es hasta que el agua no salga más negra".

Sorprendida por la inesperada explicación, Lucius no pudo evitar poner cara de asco y acotó: "A esto se le movió la panza, se está hinchando". Fue entonces que se enteró de lo peor: "Es que está viva", le respondieron a coro.

"No, no puedo cocinar esto. Me da arcadas. Por favor, no me filmen, no me miren, me da mucha impresión. Estoy entre vomitar y largarme a llorar", manifestó con incomodidad.

Finalmente, preparó un tiradito de almeja panopea con cebolla morada, mango, cilantro y leche de tigre. Al jurado le gustó su plato y pasó de ronda tras haber cocinado con repulsión durante la mitad del programa. "Acá vine a cocinar y voy a hacer eso. Me la banco solita", sostuvo.

