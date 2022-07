La crisis llegó a los superhéroes y quedó reflejado en un hecho delictivo en Córdoba. Allí, un delincuente disfrazado de Spiderman intentó robar un parlante en un local de productos electrónicos, pero la caja estaba vacía y no se pudo llevar nada. El insólito episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Ocurrió en el barrio Nueva Córdoba.

De acuerdo a lo que se puede apreciar en las imágenes, el ladrón vestido como el Hombre Araña aprovechó una distracción de los empleados, que justo estaban atendiendo a los clientes y decidió abrir la puerta del negocio, agarrando una caja que estaba de exhibición y escapando.

Luego, cuando los trabajadores del lugar advirtieron el faltante, revisaron las cámaras de seguridad y se encontraron con la insólita situación del delincuente disfrazado llevándose el cartón, porque afortunadamente no contenía el producto ya que era una muestra.

“Todos lo tomamos con gracia”. “Creo que cuando levantó la caja, habrá notado que no tenía nada, pero se la llevó igual”, señaló Santiago, el dueño del comercio.

“Esto sucedió el viernes, pero nos dimos cuenta el sábado porque notamos un faltante. Entonces el lunes revisamos las cámaras de seguridad y nos dimos cuenta de que un superhéroe se la había llevado”, sostuvo en diálogo con TN.

“Si voy a la comisaría y digo que me robó una caja el Hombre Araña me ponen preso a mí. Era imposible de explicar”, agregó y aseguró que no quiso realizar la denuncia.

Por último, el hombre indicó que hará un sorteo del parlante: “Los clientes nos piden que sorteemos el parlante que nos quedó sin caja, y lo vamos a hacer”, culminó Santiago.