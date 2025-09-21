La panadería de Comodoro, clausurada tras una inspección, fue famosa por una visita de Macri, presidente, y por un cuestionado video viral

Famosa y reconocida por la calidad de los sabores que elaboran, la panadería de Comodoro Rivadavia que en las últimas horas sufrió una clausura por cuestiones de insalubridad por el Municipio ya había tenido repercusión mediática en su historia.

El dueño del emprendimiento, de la calle Roca, había brindado hace horas una explicación con su visión de lo ocurrido, en contraste con la información oficial difundida por el Municipio en un comunicado.

En su publicación, recibió el respaldo de clientes y empleados de otras épocas, que defendieron la manera en la que se trabaja en el lugar, buscando contrastar el peso de la acusación municipal.

Claudio Vázquez, el empresario que salió a dar la cara y contó su versión, ya había sido “famoso” años atrás.

Su imagen ya se había viralizado cuando Mauricio Macri, como presidente de la república, visitó el local en una recorrida que subió en sus redes sociales.

Mirá acá el video que en su momento subió el presidente Macri de su visita a la panadería de Comodoro, donde conversó con el dueño y los empleados, a quienes les manifestó su preocupación por la obesidad infantil y resaltó el crecimiento de la alimentación de productos libres de gluten.

Pero además de ese momento “viral”, la panadería subió meses atrás a sus redes un cuestionado video como el que se difundió en las últimas horas de un desafío de redes en los que los empleados de emprendimientos reaccionan “con humor” ante la responsable de las redes sociales.

El caso, promovido en TikTok y con amplia repercusión nacional por dos estaciones de servicio, ya había sido usado por ejemplo, también por esta panadería en clave de intentar hacer una humorada en la que colocaron a su responsable de redes dentro de una bolsa de basura.

“Cuando ya no soportamos más a la de redes”, publicaron en junio pasado en su cuenta de Instagram, en un posteo que ahora se resignificó.

