BUENOS AIRES (ADNSUR)- Marisol San Román tiene 25 años, es argentina y científica social. Volvió de España el pasado 13 de marzo, luego que la universidad donde cursaba un máster cerró sus puertas por la cuarentena.

El 19 de marzo la joven comenzó a sentir los síntomas del COVID-19, lo comunicó por teléfono y luego fue internada. Recientemente a Marisol le confirmaron que tenía coronavirus y este sábado explicó en un video de Filo News lo importante que es seguir las medidas del Gobierno nacional para evitar que el virus siga circulando.

"El martes de la semana pasada estaba cenando con mis amigos, sabíamos que ya había 2000 casos pero no nos interesó. No tomamos las medidas necesarias cuando las podíamos tomar. Seguíamos saliendo, nos juntábamos igual. No eramos concientes que el virus lo estábamos propagando nosotros", comenzó reflexionando.

Según explicó la joven, cuando inició con los síntomas llamó al número que correspondía y se activó el protocolo de seguridad. Luego se enteró que un compañero de clase había dado positivo por COVID-19 y que una amiga con la que compartió un labial tenía coronavirus. "Algo que nos parecía que no nos iba a pasar a nosotros, que era una enfermedad de gente grande, nos pasó", contó.

"Es momento de que trabajemos todos juntos para frenar la curva. Si nos quedamos en nuestras casas, podemos combatirlo", reflexionó Marisol desde la habitación donde se encuentra internada con tratamiento de paracetamol y ansiolíticos.

"Imagínense el cargo de conciencia de contagiar a tus papás o matar a tus abuelos por no respetar la cuarentena obligatoria", concluyó sobre el final del video.