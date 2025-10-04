La obstetra que atendió a la joven rusa contó cómo operaba la secta en la Patagonia

Un video difundido en YouTube reveló por primera vez la declaración de la obstetra que atendió a una joven rusa durante su parto en el Hospital Zonal de Bariloche, en el marco de la investigación sobre la secta “Ashram Shambala”.

La médica relató que, en todo momento, fue una acompañante —que oficiaba de traductora— quien se ocupó de responder consultas y realizar los trámites, mientras la paciente permanecía en silencio. La profesional recordó un episodio en el que esa misma mujer llegó a exigir que se retirara un medicamento ya aplicado para inducir el trabajo de parto, sin esperar la autorización de la madre.

Según declaró, la joven nunca presentó pasaporte ni documentación médica de control, lo que generó sospechas en el personal sanitario.

Otro punto llamativo fue la ausencia del supuesto padre: aunque nunca estuvo presente, las acompañantes intentaban inscribir al recién nacido con su apellido. Para los investigadores, estos elementos refuerzan la hipótesis de que la mujer estaba bajo influencia del grupo y que existía un intento de manipular la identidad del bebé.

Reclamo por el líder detenido

En paralelo, Amara Saburova —pareja de Konstantin Rudnev, el único detenido en la causa— difundió un video denunciando el delicado estado de salud del acusado y reclamando su liberación. Según afirmó, Rudnev se encuentra en condiciones críticas en la cárcel de Rawson, Chubut, sin atención médica adecuada ni abrigo, donde permanece alojado desde marzo.

La investigación comenzó el 29 de marzo con un operativo en el aeropuerto de Bariloche, donde fueron detenidos 21 ciudadanos rusos bajo acusaciones de trata de personas, narcotráfico y actividad sectaria. De todos ellos, solo Rudnev continúa detenido. Está señalado como el líder del grupo y arrastra antecedentes en Rusia por abuso sexual. Su pareja asegura que el expediente en Argentina carece de pruebas sólidas y se sostiene únicamente en notas periodísticas locales e internacionales.

¿Quién es Konstantin Rudnev?

Nacido en 1967 en Novosibirsk, Siberia, Rudnev mostró desde joven un rechazo a la vida convencional. Mientras su madre esperaba que trabajara en una fundición, él soñaba con fundar un monasterio inspirado en el Templo Shaolin. A fines de los años 80 comenzó a dar clases de yoga, combinando enseñanzas orientales con discursos filosóficos, prácticas de trance y una retórica carismática que derivó en la creación de su propia secta: Ashram Shambala.

En su universo simbólico, Rudnev se presentaba como un iluminado, incluso como un enviado de la estrella Sirio. Su discurso espiritual estaba atravesado por mecanismos de control psicológico y físico sobre sus seguidores, consolidando así el poder que lo mantuvo durante décadas al frente de la organización.