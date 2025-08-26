El Gobierno nacional anunció este lunes un nuevo aumento de los encajes bancarios con el propósito de garantizar que, tras la licitación prevista para este miércoles, quede la menor cantidad posible de pesos sin colocar en el sistema financiero.

La medida busca evitar la proliferación de pesos “en la calle” que puedan alimentar la demanda de dólares y presionar sobre el tipo de cambio, en un contexto económico que sigue mostrando alta volatilidad y desafíos cambiarios.

La autoridad monetaria estableció que los encajes subirán en dos tramos: 2 puntos porcentuales desde hoy y 3,5 puntos adicionales a partir del lunes 2 de septiembre. Un aspecto relevante de la nueva normativa es la posibilidad de integrar parte de estos mayores encajes con títulos públicos que serán subastados en la próxima licitación, una herramienta diseñada para absorber liquidez y orientar a los bancos hacia inversiones de mayor plazo.

LICITACIÓN Y LA TENSIÓN EN EL MERCADO

Este miércoles se realizará una licitación por un total de 13,8 billones de pesos, de los cuales cerca de 4,8 billones ya están en manos del Banco Central. Esto reduce la exigencia neta de renovación para las entidades financieras, pero el Ministerio de Economía y el Banco Central adoptaron medidas preventivas para evitar que los bancos decidan retener los pesos disponibles con fines de manejo de liquidez, en lugar de renovarlos o colocar esos fondos en activos financieros.

La tensión con el sistema financiero se mantiene desde la eliminación de las Letras de Estabilización Financiera (LEFI), instrumentos con plazos cortos que el Banco Central utilizaba para absorber pesos temporales del mercado.

La actual gestión dirigida por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, enfrenta el desafío de lograr que las entidades orienten su liquidez hacia títulos de mayor plazo y no hacia papeles con vencimientos mínimos —como los de un día— que solamente postergan la presión de liquidez y pueden desatar nuevos episodios de volatilidad cambiaria.

CUÁL ES LA ESTRATEGIA PARA FRENAR LA SUBA DEL DÓLAR

Desde el Gobierno se entiende que la acumulación de pesos líquidos fuera del sistema financiero —lo que en la jerga financiera se conoce como “pesos en la calle”— puede equivaler a un combustible para la demanda de moneda extranjera.

En un mercado donde la confianza está en constante análisis, estos pesos sueltos tienden a volcarse al mercado cambiario, generando una presión alcista sobre el dólar que se traduce en depreciación del peso y aceleración inflacionaria.

Según datos del Banco Nación, el dólar oficial abrió la semana con una tendencia alcista que lo llevó a cerrar en $1.370, un valor apenas $10 por debajo de su récord histórico máximo. Las autoridades temen que esta dinámica se mantenga o se agrave si no se controla la masa de pesos disponibles para especulación cambiaria.

¿QUÉ SON LOS ENCAJES BANCARIOS Y CÓMO IMPACTAN EN LA ECONOMÍA?

Los encajes bancarios representan un porcentaje de los depósitos que las entidades financieras están obligadas a mantener inmovilizados en el Banco Central, sin poder destinarlos a otorgar créditos o inversiones.

Por ejemplo, cuando un cliente deposita dinero en una cuenta corriente, caja de ahorro o plazo fijo, el banco no puede utilizar el 100% de esos fondos para otorgar préstamos o comprar activos financieros, ya que una cierta parte queda “retenida” como encaje.

Esta herramienta es fundamental para el Banco Central porque le permite controlar la liquidez que circula en el sistema financiero y, por ende, la cantidad de pesos disponibles para consumo, inversión o compra de divisas.

Aumentar el encaje implica sacar pesos de circulación efectiva y limitar el crédito, lo que enfría el consumo y ayuda a mitigar las presiones inflacionarias y cambiarias, aunque a costa de un mayor costo financiero para la economía.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DEL GOBIERNO

El nuevo aumento de encajes se suma a otras medidas que buscan fortalecer el control monetario y cambiar la composición cartera de los bancos. Luis Caputo y Santiago Bausili sostienen que es vital que el sistema financiero se aleje de la dependencia exclusiva de instrumentos de corto plazo para financiar al Tesoro y que, en cambio, se fomente la colocación de deuda pública de más largo plazo. Esto debe ayudar a estabilizar las expectativas y generar un esquema más sostenible en el mediano plazo.

No obstante, el desafío es mayúsculo. La economía argentina sigue enfrentando un escenario complejo, con alta inflación, déficit fiscal y tensiones externas que limitan la capacidad de maniobra del Gobierno. La confianza del sector privado y de los mercados sigue siendo frágil, y el comportamiento del dólar es uno de los principales indicadores a monitorear día a día.

Por eso, la próxima licitación será observado con atención para medir hasta qué punto los bancos acatan la nueva política y qué impacto tendrá la suba de encajes en la estabilidad financiera y cambiaria.