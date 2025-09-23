La familia de Ekaterina, la nena que conmovió a todo Comodoro con su lucha por un trasplante de corazón, compartió un mensaje cargado de dolor y resignación. A través de sus redes sociales informaron que la niña ya no podrá ingresar en lista de espera y, por lo tanto, el trasplante dejó de ser una opción posible para ella.

“Le queríamos contar una noticia bastante triste. Ekita ya no va a entrar en lista de espera. Esto significa que el trasplante ya no es una opción para ella”, escribieron sus padres, en una publicación que rápidamente se viralizó entre vecinos, familiares y amigos que desde hace años siguen de cerca su historia.

En el comunicado, la familia remarcó que el único camino ahora es acompañar a la niña con todo el amor posible. “Ahora nos queda acompañarla todo el tiempo que sea necesario y asegurarnos que ella esté cómoda”, señalaron. También agradecieron a cada persona que durante este tiempo brindó ayuda, apoyo emocional y sostén económico: “Gracias a todos por todo, y en cuanto estemos en condiciones contestaremos los mensajes”.

La situación de Ekaterina se había dado a conocer públicamente en 2024, cuando su familia lanzó la campaña “Un corazón para Eka”, apelando a la solidaridad de la comunidad para solventar los gastos que implicaba su tratamiento en Buenos Aires.

Desde muy pequeña, la nena fue diagnosticada con una cardiopatía congénita grave que requería un trasplante, y desde entonces su entorno se movilizó con rifas, colectas y diferentes iniciativas solidarias.

En las últimas horas, sus padres compartieron además un pedido concreto: “No sabemos cuánto más tenemos por delante, pero decidimos estar ambos con ella todo este tiempo que le queda con nosotros. Así que agradecemos todo tipo de colaboración. Alias: todosporeka”.

En el mismo mensaje explicaron que los fondos recaudados que no se utilicen en este tramo de acompañamiento serán destinados a que, llegado el momento, puedan regresar a su ciudad natal y “empezar de cero” después de casi cinco años viviendo en Capital Federal.

El comunicado refleja tanto la tristeza como la fortaleza de una familia que, en medio de la adversidad, eligió priorizar el bienestar y la comodidad de la pequeña. “Incansable nuestra Eka”, escribieron junto a una foto desde la habitación del hospital.