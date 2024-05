La Municipalidad de Neuquén identificó decenas de edificios y miles de lotes en barrios privados que deben millones en impuestos. Este hallazgo es resultado del Programa Integral de Fiscalización de Inmuebles No Declarados, que reveló deudas significativas en distintos sectores de la ciudad.

La primera etapa del programa se enfocó en los barrios privados, donde se detectaron 2.557 lotes con una deuda acumulada de $220 millones. Mónica Pesce, subsecretaria de Ingresos Públicos, informó a LU5 que el 60% de los propietarios de estos lotes ya regularizó su situación, mientras que el 40% restante aún no lo ha hecho. "Estamos en condiciones de certificar esa deuda, es decir, de cobrarla mediante un proceso legal", afirmó Pesce.

El programa también incluye inspecciones en la ciudad para identificar edificios no declarados, abarcando torres y complejos de departamentos. Pesce explicó que muchas desarrolladoras y constructoras no realizan el cambio de titularidad ni de responsable de pago en la Municipalidad una vez que venden las unidades funcionales. Esto significa que, aunque los edificios están habitados y utilizan servicios municipales, no pagan los impuestos correspondientes.

Desde enero hasta la fecha, se descubrieron 31 edificios no declarados en diversos barrios. Por ejemplo, en febrero se realizó un relevamiento en los barrios Confluencia y Belgrano, donde se encontraron 41 edificios, de los cuales 17 aún no tributaban por unidad funcional.

Pesce aclaró que la deuda corresponde a los desarrolladores o constructores responsables. "Cuando la desarrolladora se entera de que la estamos intimando, nos envía los boletos de compraventa o las escrituras de las unidades funcionales. Así podemos identificar a los propietarios y calcular el retributivo que deben pagar", explicó.

Además, se han incorporado 131 edificios nuevos y de varios años de antigüedad a la base de datos mediante partidas tributarias provisionales. Estos edificios, que representan a 21.000 nuevos contribuyentes, han estado usufructuando los servicios municipales sin pagar.

Uno de los objetivos del programa es mejorar la recaudación para cubrir el costo del servicio de recolección de residuos, que actualmente solo se financia en un 20% con los impuestos recaudados, mientras que el 80% restante es cubierto por el municipio con otros recursos propios.