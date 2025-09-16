Una mujer de 80 años fue encontrada desmayada en el interior de su departamento en el complejo habitacional de las “1.008 viviendas”, en el barrio 30 de Octubre, en la zona sur de Comodoro Rivadavia. Los vecinos, preocupados ante su ausencia prolongada y la falta de respuestas a llamados, fueron quienes dieron aviso a las fuerzas de seguridad.

Fue trasladada al hospital regional y actualmente se encuentra internada en terapia intensiva. Se encuentra con pronóstico reservado.

La titular de la Dirección General de Adultos Mayores, Viviana Traversa, explicó a ADNSUR que la mujer: “Se encuentra internada en terapia intensiva del hospital regional. Hoy estuvimos en contacto justamente con la trabajadora social de la sala de internación. Nos dijo que está con un pronóstico reservado, ha tenido un accidente cerebrovascular (ACV) y que, bueno, están tratando de contactar familiares”.

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

A continuación, explicó que no existen registros previos de intervenciones con esta vecina. “Indudablemente, nunca ha solicitado ayuda a la Municipalidad. La Secretaría de Desarrollo Humano tiene un registro de todos los casos y no aparece ningún antecedente vinculado a esta señora”, sostuvo.

Y en este marco, la funcionaria aclaró que el servicio social del hospital lleva adelante las gestiones para localizar familiares. “Nos dijo la trabajadora social que están tratando de contactar a alguien cercano. En paralelo, nosotros hicimos averiguaciones a través de redes, pero no hemos logrado ubicar a nadie”, agregó Traversa.

Confirmaron un nuevo aumento y bono para jubilados y pensionados de ANSES en octubre de 2025

En caso de no encontrarse familiares, la Justicia podría intervenir para definir los pasos a seguir. “El hospital va a hablar con los vecinos para indagar y ver si hay algún contacto. Si no hay familiares, se procede con una intervención judicial”, aclaró la funcionaria.

La mujer cuenta con cobertura de PAMI, pero desde la obra social tampoco tienen registro de parientes que puedan hacerse cargo de la situación.

Mientras tanto, el seguimiento de su estado de salud recae en el servicio social del hospital, que trabaja en articulación con las áreas de PAMI y la Municipalidad. “Cuando una persona ingresa a internación, la intervención la asume el hospital. Una vez que se estabilice su cuadro, ahí sí podremos tomar contacto desde nuestro organismo”, precisó Traversa.

Una histórica cadena de pizzerías desembarca en Chubut por primera vez en la historia

Finalmente, destacó que, con el paso de los días, es posible que algún familiar o conocido se acerque preocupado por el estado de la paciente.

UN RESCATE A TIEMPO

Víctor Alvarado, bombero voluntario de Comodoro Rivadavia, habló con ADNSUR y señaló que “cerca de las 12:10, el cuartel central informa que personal policial solicitaba colaboración para la apertura de una puerta. Al llegar al edificio número 10, en el barrio 30 de Octubre, acordamos con el oficial de la Seccional Quinta ingresar por una ventana posterior para evitar romper la puerta y la reja del departamento”.

Al abrir la reja y el postigo, la persona fue inicialmente dada por fallecida, pero al ingresar el equipo de rescate encontraron que aún presentaba signos vitales. “Era una señora mayor, de alrededor de 80 años, que vivía sola en el departamento”, precisó Alvarado.

Prohibieron un conocido queso cremoso y ordenaron el retiro de todos los supermercados del país

La mujer se encontraba con signos vitales muy débiles y vestida con muy poca ropa, por lo que los bomberos la abrigaron y trataron de estimular su respuesta. Posteriormente, al momento de ser trasladada a la ambulancia del servicio de emergencias 107, ya había recuperado la conciencia, hablaba y preguntaba.

Respecto al estado de la señora, Alvarado comentó: “Cuando recobró la conciencia, decía solamente que tenía frío; no mencionó si se había caído o desvanecido”. Luego fue trasladada urgentemente al Hospital Regional para recibir atención médica, donde se presume quedará internada por algunos días.

ANSES habilitó créditos de hasta $3.000.000 para jubilados y beneficiarios de AUH y SUAF: cómo acceder

Finalmente, el personal policial de la Seccional Quinta quedó a cargo del departamento para realizar las averiguaciones correspondientes y asegurar el lugar. El rápido accionar de bomberos y policía evitó una tragedia y permitió que esta vecina pudiera ser atendida a tiempo.