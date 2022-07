La mujer que defendió los planes sociales recibió una oferta de trabajo y la rechazó: “Sumaría la misma plata”

Mariana Alfonzo, la polémica beneficiaria de planes sociales que se volvió viral por burlarse de los trabajadores, brindó una nueva entrevista exclusiva y ratificó su postura en la televisión.

En este contexto, le ofrecieron un trabajo en vivo, pero lo rechazó. La mujer fue contactada por el abogado Juan Pablo Chiesa en pleno programa “Momento D” de ElTrece y le ofreció un puesto como administrativa en su estudio jurídico.

“Queda en Almagro. Es un trabajo como administrativa, sentada 8 horas en la computadora de lunes a viernes. Tendrá cobertura médica para ella y sus cinco hijos. El sueldo es de $92.000 mensuales y arrancaría 90 días a prueba”, señaló Chiesa.

Sin embargo, Alfonzo no dudó y aseguró: “No acepté porque me quedaría lo que gano recibiendo los planes, entre niñera e ingresos. Sumaría la misma plata que recibiendo los beneficios”, respondió ante la consulta de Fabían Doman sobre si había aceptado la propuesta o no.

"Cobro 60 mil pesos, no me conviene trabajar": la beneficiaria de planes sociales habló y generó polémica

A su vez, en una entrevista con TN el pasado martes, Alfonzo describió que si le ofrecen un trabajo por $80 mil, no le conviene ya que $20 mil “irían para la niñera” de su hija.

En ese sentido, explicó que cobra tres Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar ($18 mil aproximadamente) y el plan Progresar. En total demostró que cobra aproximadamente $60 mil.

“No siento desprecio por los que trabajan, pero los que trabajan si sienten hacia la gente que cobra los planes”, sostuvo ante la consulta de Franco Mercuriali sobre el orgullo de Mariana Alfonzo al cobrar el dinero que recibe por parte del Estado. “Te animás a decir lo que realmente pensás y te hacés viral, te hacés conocida”, reflejó la mujer invitada a un entrevista televisiva.

Polémica: una beneficiaria de planes sociales aseguró que el gobierno le paga "por estar al pedo"

En el video viral, Mariana sostuvo: “Si queremos seguir estando al pedo y teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos”.