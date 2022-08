La monja Sor Lucía Caram criticó a Cristina Kirchner: "Es una mujer desequilibrada que ha robado a mano llena"

Sor Lucia Caram es una religiosa tucumana que vive en España y se hizo muy conocida por subir contenido a TikTok. En su último mensaje criticó duramente a Cristina Kirchner y al político español Pablo Iglesias.

En ese marco, preguntó: "¿Hasta cuándo vamos a ver que los mentirosos, populistas y engañadores se siguen sumando para seguir engañando a la gente?".

Además sostuvo que el manejo de la vicepresidenta de la Nación "ha dividido a la gente, ha creado un culto hacia su persona y ha logrado poner un títere, que es el presidente, que un día dice una cosa y al otro dice otra", siguió.

Y aseguró: "Los argentinos no se merecen esto; el problema es que utilizan a los más pobres para llegar a donde están y lo que hacen es impedir que el pueblo pueda crecer, les dan los planes sociales para que la gente no trabaje, para que no salga adelante y sea esclava del voto".

Por último, la monja dijo que le preocupa esta situación que se está viviendo con el juicio a la Vicepresidenta "porque lo que está pasando puede ser descontrolable, me temo que en Argentina pueda correr sangre".