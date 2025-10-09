La minería de uranio gana terreno en Río Negro con empleo local

El Gobierno de Río Negro firmó un acuerdo de colaboración con el Municipio de Valcheta y la empresa Ivana Minerales S.A. para priorizar la contratación de mano de obra local y fortalecer la formación laboral en el proyecto minero Ivana. El acuerdo establece un circuito conjunto de búsqueda, selección y derivación de perfiles laborales entre las bolsas de trabajo municipales y provinciales.

La Secretaría de Minería será responsable de fiscalizar el cumplimiento efectivo de la contratación local, mientras que la Secretaría de Trabajo y el Municipio coordinarán los mecanismos de registro y derivación de postulantes. Por su parte, la empresa presentará los perfiles requeridos para cada etapa e integrará espacios de diálogo como las Mesas de Trabajo 80/20 y de Seguridad e Higiene, conforme lo establece la normativa vigente.

El secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, destacó que Río Negro vive una etapa histórica en materia minera y que el proyecto Ivana es una oportunidad concreta para que Valcheta y toda la región sur sean protagonistas del desarrollo provincial. "Queremos que cada nueva inversión se traduzca en empleo local y capacitación para nuestra gente", enfatizó.

La secretaria de Trabajo, María Marta Avilez, subrayó que estas acciones nacen de una decisión política clara: "Que el desarrollo solo es real si incluye a todos y todas. Estamos construyendo una provincia donde el trabajo y la capacitación sean el motor del progreso".

La intendenta de Valcheta, Yamila Direne, expresó su satisfacción por la articulación lograda entre el Municipio y el Gobierno provincial, destacando que esto se traduce en más formación, empleo y oportunidades reales para la gente de la localidad.

El proyecto Ivana, orientado a la producción de uranio, representa una oportunidad estratégica para diversificar la matriz productiva de la región sur.