El Gobierno de Río Negro firmó un acuerdo de colaboración con el Municipio de Valcheta y la empresa Ivana Minerales S.A. para priorizar la contratación de mano de obra local y fortalecer la formación laboral en el proyecto minero Ivana. El acuerdo establece un circuito conjunto de búsqueda, selección y derivación de perfiles laborales entre las bolsas de trabajo municipales y provinciales.

La Secretaría de Minería será responsable de fiscalizar el cumplimiento efectivo de la contratación local, mientras que la Secretaría de Trabajo y el Municipio coordinarán los mecanismos de registro y derivación de postulantes. Por su parte, la empresa presentará los perfiles requeridos para cada etapa e integrará espacios de diálogo como las Mesas de Trabajo 80/20 y de Seguridad e Higiene, conforme lo establece la normativa vigente.

El secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, destacó que Río Negro vive una etapa histórica en materia minera y que el proyecto Ivana es una oportunidad concreta para que Valcheta y toda la región sur sean protagonistas del desarrollo provincial. "Queremos que cada nueva inversión se traduzca en empleo local y capacitación para nuestra gente", enfatizó.

La minería de uranio gana terreno en Río Negro con empleo local

La secretaria de Trabajo, María Marta Avilez, subrayó que estas acciones nacen de una decisión política clara: "Que el desarrollo solo es real si incluye a todos y todas. Estamos construyendo una provincia donde el trabajo y la capacitación sean el motor del progreso".

La intendenta de Valcheta, Yamila Direne, expresó su satisfacción por la articulación lograda entre el Municipio y el Gobierno provincial, destacando que esto se traduce en más formación, empleo y oportunidades reales para la gente de la localidad.

El proyecto Ivana, orientado a la producción de uranio, representa una oportunidad estratégica para diversificar la matriz productiva de la región sur.

