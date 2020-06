TRELEW (ADNSUR) – El último paciente diagnosticado con coronavirus en Trelew -uno de los 8 que hay en la ciudad- es un joven que se encuentra cumpliendo el aislamiento en su departamento, y su madre habló con la prensa para desmentir rumores y denuncias contra su hijo.

Viviana Roberts desmintió que su hijo haya participado de una fiesta, y cree que se contagió trabajando. “Duele la cantidad de barbaridades que se dicen”, dijo. Y contó que su hijo comenzó el martes pasado con fiebre y no fue a trabajar ese día. Fue al hospital donde lo medicaron, porque solo tenía fiebre, y luego a su departamento. “Es mentira que estuvo en contacto con 51 personas. Sus contactos estrechos fueron 16”, aclaró.

Asimismo, explicó que el joven cumple su aislamiento en su casa, es repartidor y trabaja en la calle. “Yo creo que se lo contagió trabajando, él está en contacto con gente y además con la plata. Lo hace de 8 a 16 horas. Me viene a ver a mi o a la novia, y ese es su recorrido”, manifestó Roberts.



La mujer además indicó que el domingo anterior “tuvimos una reunión familiar, que no fue una fiesta, como dijeron. Hay un audio que dice que mi hijo estuvo enfiestado con 30 personas, y quiero desmentirlo”. También aclaró que un amigo del joven que vino de Londres, pero “cumplió su aislamiento y dio negativo”.



“Es muy difícil estar de este lado. Jamás pensamos que nos podía pasar. Angustia mucho que se viralicen audios que no son verdad. Duele mucho como mamá. “Nadie quiere tener coronavirus. Pero nos pasó. Mi hijo se cuidó siempre y se aisló cuando empezó con fiebre. Duele la cantidad de barbaridades que se dicen. Ramiro se contagió en la calle”, manifestó a FM Cadena Tiempo.