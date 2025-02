Este miércoles por la mañana, María Elena Delgado, la mamá de Sofía Herrera, habló en el programa “Buen Día Comodoro”, que se transmite por SETA TV, y comentó sobre la prueba de ADN que se realizó a la hija del exmarino Carlos Pérez, uno de los detenidos en el caso Loan.

Cabe recordar que se conoció que una mujer lo habría ubicado en Tierra del Fuego, lugar donde desapareció la menor de 3 años en 2008. De esta manera, se realizó un análisis y se esperan los resultados para conocer si se trata de Sofía o no. Ante esta situación, Delgado sostuvo que "ojalá que sea ella, pero no la veo parecida". En tanto, indicó que la prueba se tomó el día lunes 24 y tardará 30 días en conocerse los resultados.

Respecto al hecho que se conoció, indicó que todo comenzó cuando el testimonio lo tomaron los fiscales. “Salió una señora a nivel nacional diciendo que Pérez, el Carlos Pérez, el detenido por el caso Loan, estuvo en las inmediaciones del camping el día que mi hija desapareció”, señaló.

Búsqueda de Sofía Herrera: le hicieron una prueba de ADN a la hija de uno de los detenidos por el caso Loan

“Entonces, se le toma declaración a esta señora, la encuentra una persona muy coherente, muy ubicada, y de ahí se toma esta medida. Yo no sé qué habrá visto el fiscal, la jueza, el abogado nuestro también, cuando le tomaron declaraciones y ahí se tomó la medida del ADN a la hija de Pérez”, agregó.

En tanto, Delgado remarcó que a Carlos Pérez “no lo conocía, nunca lo vimos en la vida. Pero sí había otras personas que lo conocían y que esta señora nombra tal cual estaban esas personas ese día, que inclusive lo encontramos en la estación de servicio. Estuvimos conversando con otro integrante de la Armada, que es Marcelo Ruiz”. “Y es toda la gente que nombra esta señora”, remarcó.

Por otra parte, Delgado indicó que “la chiquita no es adoptada. Hasta ahora es hija biológica de ellos (Carlos Pérez). Hasta ahora la documentación estaba todo en orden. La chiquita no la veo parecida a mi hija, pero bueno, esperaremos los resultados del ADN”.

“Yo lo dije en su momento, para mí no es mi hija, recién cumplió 15 años y mi hija cumplió 20. No la encontraba con otras fotos que vi de al chiquita, es igual al padre, no tiene parecido a mi hija, pero esperaremos los resultados del ADN”, aclaró.

Por otra parte, mencionó que "yo ya sabía que estaba el pedido de ADN desde diciembre del año pasado. Antes que empezara la feria judicial se hizo el pedido, y la muestra se tomó recién el lunes 24 de febrero. Ahora ya nos dijeron que hay que esperar unos 30 días.

LA MISTERIOSA DESAPARICIÓN DE LIAN EN CÓRDOBA

Por otra parte, Delgado habló sobre la desaparición de Lian Flores el pasado sábado 22 de febrero en Córdoba. “A mí, la verdad, que me desespera, me pone muy nerviosa. Estoy mirando la televisión a cada momento, esperando que aparezca con esa angustia también, porque, bueno, yo sé lo que están viviendo los papás. También un nene chiquito que está en peligro, que no sabemos cómo está. También esperando, como todo el mundo, que Lian aparezca”, indicó.

“La verdad es que estas causas tendrían que ser consideradas como de lesa humanidad, y no cerrarse nunca. Pero bueno, también hay muchos niños desaparecidos. Hay casi 100 chicos desaparecidos en Argentina y 100 familias que están esperando y sufriendo. Aparte de la gente mayor, que es impresionante la cantidad de personas mayores desaparecidas y de las que después no se sabe nunca más nada”, resaltó la mamá de Sofía Herrera.

Por último, reconoció que se encuentra con cautela: "Vamos a esperar a ver qué sucede. Así se le da un cierre. Ojalá sea mi hija, pero yo no la encuentro parecida. Ojalá aparezca Lian también, Loan, que es lo que estamos esperando todos", concluyó.