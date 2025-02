La mamá de Paloma lanzó desgarradoras declaraciones tras su asesinato: "no son personas"

Alicia Pita, madre de Paloma Gallardo, la adolescente asesinada junto a su novio en Florencio Varela, renovó este martes su reclamo de justicia y sostuvo que los responsables del doble crimen "no son personas".

Omar Gallardo, padre de la joven, informó que dos personas serían responsables del hecho, y que una de ellas se encontraría prófuga.

Durante el velatorio de su hija en la puerta de la "Iglesia de Dios" en una localidad bonaerense, la mujer expresó su dolor y frustración diciendo: "Me la robaron unos depravados".

"Esos asesinos no son personas. Quiero justicia para mi hija y su noviecito (Josué Salvatierra)", añadió en comunicación con medios de comunicación. Asimismo, dijo: “eran dos adolescentes, inocentes, enamorados. Iban tomados de la mano...”.

"Mi fe está firme a pesar de este dolor. Dios me da fuerzas para seguir adelante. Paloma no está muerta, sino que duerme. Jesucristo nos va a resucitar para la vida eterna, no soy fanática, soy creyente", añadió.

Concluyendo con sus declaraciones, fue contra los medios de comunicación: "ninguno se hizo presente, ahora mi hija está en un cajón de madera y mañana en el cementerio. Pero los perdono, ojalá cuando pase algo así otra vez ustedes acompañen a las familias. Ahora les pido que respeten este profundo e inmenso dolor".