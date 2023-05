La mamá de Natacha Jaitt contó la experiencia paranormal que vivió con su hija apenas después de la muerte

Alicia Damiani, la mamá de Natacha Jaitt, la mediática que murió en confusas circunstancias hace cuatro años, contó la experiencia extraña que vivió con su hija apenas minutos después que se produjera su deceso.

“Me abrazó, me apretó y me dio un beso en cada cachete”, relató la mujer, a cuatro años de la muerte de Natacha.

“Se despidió de mí, así fue”, contó la mujer en el programa “A la Tarde” (América).

"Yo estaba durmiendo y, de pronto, siento que alguien me abraza y me besa. Entonces me despierto y digo ‘voy a ver qué es esto que me ha pasado’. Prendo el celular y me aparece en el Facebook: ‘Natacha Jaitt muerta en Benavídez’”.

Además, aseguró que Natacha sigue manteniendo contacto de alguna forma con la familia para ayudarlos a que se sepa la verdad de lo que le ocurrió.

“Como la asesinaron el dolor es doble, no podemos hacer el duelo”, resaltó.